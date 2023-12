/VIDEO, FOTOGALERIE/ Smutný pohled se na Štěpána naskytl některým fotbalovým klubům z regionu. Například hřiště Obříství a Krnska se kompletně ocitla pod vodou. Oddíly z Mělnicka, respektive Boleslavska tak znovu doplatily na blízkou polohu u vodních toků.

Zatopené hřiště Sokola Obříství (prosinec 2023) | Foto: Standa Beneš

„Labe jako takové je vysoko, ale pořád na hraně koryta. Nás vždy vezme slepé rameno za hřištěm,“ přiblížil trenér B-třídní jedenáctky Sokola Obříství Libor Tichota, jak se z hrací plochy stala po čase znovu laguna.

Pro fotbalisty Sokola nejde o první podobnou zkušenost. V posledních dvou dekádách museli kvůli zatopenému hřišti už dvakrát na několik měsíců do náhradního azylu k sousedům. Situaci s kompletně zaplaveným hřištěm zažívají po deseti letech.

„Po povodni v roce 2013 bylo hřiště celkem v dobré kondici, jelikož všechno bláto se odplavilo s vodou, ale v roce 2002 bláto zůstalo na hřišti a muselo se celé hřiště zorat,“ připomněl Libor Tichota.

Odhadnout, kdy by hřiště znovu mělo sloužit svému účelu a zda u Labe stihnou začátek jara, je podle něj nyní těžké. „Bude záležet na tom, co na hřišti zůstane, až voda opadne, a hodně také na počasí,“ dodal Libor Tichota.

Nic nového nezažívají s vodou z nedaleké Jizery ani v Krnsku. „Zrovna ze hřiště jedu. Oproti včerejšku (úterku) to kleslo asi o půl metru. Hrát tam určitě půjde. Hřiště je na to docela zvyklé. Problém bude nepořádek, který tam zůstává. Budeme muset svolat brigádu a svépomocí ze hřiště uklidit,“ informoval o aktuálním stavu Petr Tvaroh, předseda klubu hrajícího nejvyšší okresní soutěž na Mladoboleslavsku.

Také on přiznává, že současná povodeň je přece jen větší, než na jakou jsou „zvyklí“ během každoročního tání sněhu při horním toku řeky. „Takhle vysoko je to po dlouhé době. Jindy je to jen šplouchanec deset dvanáct centimetrů. Teď tam bylo okolo metru vody,“ popsal.