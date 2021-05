Fotbalová píle a dlouhověkost se nedávno dočkala zaslouženého ocenění. V anketě Mělnického deníku o nejpopulárnějšího hráče okresu získal přes dvanáct tisíc hlasů a prakticky jako jediný dokázal prohnat vítězného Jiřího Laudu z Byšic. „Děkuji všem za zaslané hlasy a hodně si toho vážím," říká.

Kde se podle vás vzalo tolik kliků od podporovatelů?

To fakt nevím. Kamarádi volali, že posílají. Ale až tolik jsem to nesledoval. Že bych kvůli tomu nespal, to ne. (usmívá se)

Pro vás nejde o první podobné ocenění, že?

Dostal jsem podobné nedávno ve Vojkovicích, kde nám jej předával pan Trpišovský, takže oceněn už jsem byl. O to víc mě současná nominace překvapila.

Z rukou úspěšného trenéra Slavie – to muselo hodně těšit…

Určitě, zvlášť když jsem slávista.

Určitě vám teď oblíbený klub dělá velkou radost…

Momentálně ano, ale je to jako houpačka. Doufám, že jim to nahoře vydrží co nejdéle.

Kdo by pro vás byl nejpopulárnějším hráčem na okrese?

Docela těžká otázka. Z hlavy teď asi konkrétní jméno nevypotím. Těch soupeřů už bylo za mou kariéru opravdu hodně. Stává se, že teď už hraju i proti jejich synům. S většinou jsme si po zápase dokázali podat ruku, přestože jsme na hřišti proti sobě hráli tvrdě.

Za dvacet let ve sportovní redakci Deníku si vás vybavuji pouze z Tišic. Hrál jste vůbec někde jinde?

Kdysi ano. Když mi bylo kolem dvaceti, byl jsem na hostování v Libiši, jejíž áčko tehdy hrálo I. A třídu. Tenkrát se mi dařilo, proto mě tam i chtěli. Pepík Pauzrů mi umožnil zahrát si asi o tři soutěže výš pod podmínkou, že se musím za každou cenu za půl roku vrátit. Od té doby jsme nikde jinde nebyl a ani mi to nevadí. V Tišicích jsem rád.

Miroslav BRODSKÝ



Bydliště: Neratovice (ale považuje se za Tišičáka, odkud pochází a kde je několikrát týdně)

Datum narození: 7. června 1968

Zaměstnání: v obchodním oddělení energetické společnosti

Koníčky: sport – nejvíce fotbal, stolní tenis, tenis a hokej

Oblíbené jídlo: kuře

Oblíbené pití: pivo – po fotbale při dobré náladě

Oblíbený film: raději veselé

Oblíbená hudba: není vybíravý, poslouchá všechno

Opravdu nikdy jste neměl chuť odejít? Lanaření určitě probíhalo…

To jo. Beru trochu i jako svou chybu, když jsem před vojnou odmítl pana Ondráka z Ovčár. Lákal mě s tím, že by mi vojnu zajistil, mohl jsem hrát, rozvíjet se a hrát pak i třeba vyšší soutěž. Dopadlo to tak, že jsem na vojně nehrál vůbec. Byly tenkrát mezi kluby takové ty žabomyší války: do Ovčár nikdy, kamkoli jinam. (smích) Dal jsem na ty, kteří mi řekli, ať tam nechodím.

Na které období své kariéry nejraději vzpomínáte?

Nejraději asi na to, kdy se nám podařilo sestoupit do třetí třídy, kterou jsme následně hned vyhráli a za další rok postoupili do I. B třídy. To bylo nejlepší období. Dvakrát jsme byli mistři, hráli jsme nejlepší fotbal, všechno se navíc řádně oslavilo v hospodě, což tenkrát šlo. (smích)

Je vůbec v klubu ještě někdo, kdo toho pamatuje jako vy?

Ještě tam jsou. Třeba pan Svoboda starší, který se nadále pohybuje kolem fotbalu. S tím jsem začínal, když on ještě hrál.

V čem se fotbal nejvíce změnil od doby, kdy jste začínal třeba mezi dospělými?

Nejvíce v chuti hráčů. Jako mladý jsem se klepal na lavičce, aby na mě vyšla řada. Bylo tam dalších pět šest lidí, kteří si chtěli zahrát. Chtěl jsem hrát co nejdříve za áčko a byl rád za každou šanci. Dneska je to obráceně. Mladý musíte prosit a lákat, aby šli vůbec na lavičku a chtěli hrát. Přístup je úplně jiný.

Po Janu Netolickém ze Pšovky, který ale strávil na hřišti jen jednotky minut, jste nejstarším hráčem nedohraného okresního přeboru. Jaký máte recept na to, že i ve dvaapadesáti můžete pravidelně soupeřit s o generace mladšími?

Chce to se pořád hýbat a něco dělat. Jak má člověk delší pauzu, jen těžko se vrací zpátky. Vidím to i v současné covidové době. Jak se rok nic nedělo, všechno mě začíná bolet. Dřív jsem tyhle pocity neměl. Když jsem byl v úterý, čtvrtek a sobotu v zápřahu, neměl jsem čas hledat bolístky. Jak jde člověk třeba jen jednou za čtrnáct dní, je to mnohem horší. Naštěstí už se teď může častěji.

Tipuji, že zrovna vy jste v pauze nezahálel…

To ne. Chodil jsem si zaběhat, jezdil na kole. Zkrátka to, co bylo možné. I tak se bojím toho začátku, jestli to tělo vydrží.

Plánujete, jak dlouho byste ještě chtěl pokračovat na stávající úrovni?

Nemůžu v této době nic plánovat. To rozhodne tělo. Pak jde také o to, abych na hřišti nebyl trapný. Dokud budu alespoň nějakým přínosem, rád bych si ještě zahrál, protože mě to pořád baví. Nerad bych ale zabíral místo mladým klukům, kteří by chtěli hrát. Už proto, že jich je málo, bych je nerad odrazoval.

Měnil se v čase nějak váš post na hřišti?

Začínal jsem jako stoper nebo předstoper, ale vždy, když bylo potřeba dát gól, tak mě na chvilku poslali dopředu. Hlavičky mi v té době relativně šly. Dal jsem gól a za odměnu to šel dohrát dozadu. Zrovna v Libiši mě ale brali jako útočníka a z šesti zápasů na začátku jsem tam dal snad pět gólů. Takových devadesát procent všech zápasů jsem ale odehrál v obraně.

Kromě fotbalu se věnujete soutěžně i stolnímu tenisu…

Je pro mě sportem číslo dvě. Hraji za Neratovice druhou třetí nejnižší soutěž. Bral jsem to vždy pro to, abych neměl tak dlouhou zimní pauzu a měl i pohyb. Dříve byl oddíl i v Tišicích. Co bylo přístupné, snažil jsem se zkrátka dělat.

Jak to jako člověk, který má rodinu, všechno stíháte?

Je to tak trochu kámen úrazu. Manželka mi vyčítala, že sport mi zabírá hodně času. Bohužel má pravdu. Sportem jsem i rodinu trochu zanedbával.

Ke sportu ale určitě vedete i své děti…

Snažím se. Dcera hrála volejbal, ale teď je na vysoké škole a příliš času jí nezbývá. Syn hrál fotbal v Neratovicích, později přešel do Tišic. V současné době se přeorientoval na tenis. Nevím, jestli se k fotbalu ještě vrátí, byl bych rád.

Tenis s hokejem si prý rovněž rád zahrajete…

Jen rekreačně, občas nějaké turnájky. Platím si příspěvky, abych mohl pravidelně chodit do tenisového oddílu, ale že bych toužil něco dokázat, to ne.