„S týmem z Neratovic se známe. Utkáváme se standardně v krajské minilize, soutěži, kterou si organizují kluby samy. To v současné době není možné. Všem nám už chybí soutěžení, sociální kontakt a tým jako takový. Proto se šéftrenéři přípravek dohodli alespoň na této formě on-line zápasu. Už bylo potřeba zase trochu oživit fotbalové dění,“ objasnil předseda SK Benešov Tomáš Novák.

V čem on-line zápas spočívá? Kdo by čekal soupeření na populárních herních konzolích, ten by se mýlil.

Zúčastnění soutěží v celkem pěti fotbalových disciplínách – běh na minutu (počítá se uběhnutá vzdálenost), nášlapy na míč (mladší přípravka 30 vteřin, ostatní 45 vteřin), skoky snožmo přes švihadlo (mladší přípravka 30 vteřin s možným meziskokem, ostatní 45 vteřin bez meziskoku), nožičky (počítá se počet nožiček, mladší přípravka s dopadem, ostatní bez dopadu), slalom „osmička“ (počítá se počet dokončených osmiček).

Soutěží se v každé disciplíně a týmu zvlášť. Do celkového výsledku dané disciplíny (mezi hráči) se započítává vždy dvacet nejlepších výkonů, které se následně porovnávají. Tým, který zvítězí v dílčí disciplíně, připisuje si bod – vstřelený gól. V případě rovnosti bodů v disciplíně rozhodne nejlepší pokus jednotlivce (případně další nejlepší pokus v pořadí).

Zatím byly dokončeny čtyři disciplíny – běh na minutu, nášlapy na míč, skoky snožmo přes švihadlo a nožičky. Po nich Neratovičtí vyrovnali stav na 6:6, rozhodoval tak až osmičkový slalom.

O výsledek ale v tomto souboji v první řadě nešlo. „Naplnilo se přesně to, co jsme od toho čekali. Zejména se utužil už zmíněný týmový duch. A to i v týmu trenérů našich přípravek. Není důležité, jestli jsme v tomto klání vyhráli my, případně soupeř. Dnešní doba nám ukazuje, že mnohem horší, než zápas prohrát, je zápas nehrát,“ konstatoval Tomáš Novák.