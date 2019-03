„Soupeř je neméně kvalitní, historicky slavný. Je to velký tým, který přijel do Prahy. Všichni se na něj těšíme, i diváci. Věřím, že se z porážky s Anglií otřepeme a naopak nás to posílí,“ řekl novinářům Šilhavý.

„Výsledek z Anglie vypadá blbě, ale zase ve fotbale, jak jdou zápasy rychle po sobě, není nic staršího než včerejšek. Udělali jsme si hodnocení na videu a prostě jedeme dál. Už je to za námi. Teď je potřeba českému lidu ukázat, že to chceme napravit,“ uvedl obránce Ondřej Čelůstka.

Čtyři změny

„Šrámy z té porážky ještě někde vzadu mám zaseklé. Noc po zápase byla dlouhá. Když jsem se zpětně na to ohlížel, i na ty inkasované branky, tak nervozita tam určitě hrála roli. Ale ve fotbalu nejde vzpomínat na minulé zápasy. Je potřeba se z toho hned oklepat a poučit se z toho zápasu,“ řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

„Zápas byl velmi poučný, to nás pak může posunout dál. Navíc zítra další takový zápas, to jsou další zkušenosti. Pro mě osobně to byl první zápas kvalifikace na tomhle postu, taky to bylo složité. I víc po zápase. Prohra 0:5 je hrozivá, takže ten tlak na nás i na mě je velký. To jsou taky pro mě nové zkušenosti, nezaplatitelné,“ dodal Šilhavý.

Oproti zápasu v Anglii obmění sestavu. „Pokud se nic do zítra nestane, měly by být čtyři změny v základním rozestavení. Můžeme vystřídat v zápase šest hráčů, pravděpodobně všechna střídání využijeme. Přemýšleli jsme o brankářích, ale pokud se nic nestane, bude chytat Pavlenka,“ nastínil Šilhavý.

Zápas s Brazílií bere jako jeden z vrcholů. "Pro nás pro všechny v České republice je to velký zápas, slavná Brazílie, slavní hráči přijeli do Prahy. Bez ohledu na to, že se nám nepovedl zápas v Anglii, se na to připravujeme poctivě, abychom se zítra prezentovali v lepším světle. Byť nepřijela největší hvězda Neymar, tak Brazílie má spoustu vynikajících hráčů," dodal Šilhavý.

Brazílie je pojem

S Brazílií si samostatná reprezentace zahrála dosud jen v roce 1997, kdy v semifinále Poháru FIFA prohrála 0:2. Z 18 vzájemných duelů vyhrál český a československý tým jen dva, naposledy v roce 1968 v Bratislavě 3:2.

„Kdy sem znovu přijedou? Je to svátek fotbalu. Myslím si, že se i lidé těší. Chceme určitě udělat lepší výsledek než v Anglii a zvednout i samotnou hru,“ prohlásil Čelůstka.

„Zahrát si proti Brazílii je něco, po čem touží každý hráč na světě. Brazilští hráči hrají po celém světě, patří k nejlepším. Brazílie je prostě pojem. I když půjde o přípravný zápas, bude jej bezpochyby sledovat celý svět. Věřím, že sehrajeme důstojnou roli,“ uvedl Šilhavý.

Remíza s Panamou

Brazilci jsou s pěti prvenstvími historicky nejúspěšnějším týmem mistrovství světa. Poslední titul ale získali v roce 2002 a od té doby skončili čtyřikrát bez medaile. Na loňském šampionátu podlehli ve čtvrtfinále Belgii 1:2. Od té doby šestkrát za sebou vyhráli bez inkasované branky, až v sobotu ukončila jejich vítěznou sérii senzační remíza 1:1 s Panamou. „Kanárci“ se chystají na letní jihoamerické mistrovství.

„První půle byla katastrofální, druhá už normální. Samozřejmě fanoušek by chtěl vidět proti Panamě vítězství, ale nepanikaříme. Věřím, že s Českem předvedeme lepší hru,“ řekl brazilský kouč Tite.

„Když je výsledek nemastný neslaný, většinou to předurčuje k tomu, že mančaft v druhém zápase zapne na jiné obrátky. Což nevím, jestli je pro nás dobře,“ přemítal Čelůstka.

Nejsou jen hračičkové

Český tým chce být odvážnější než proti Anglii. „Bude to asi podobný soupeř. Možná ještě silnější na balonu než Anglie, takže pro nás to bude určitě těžší. Ale musíme na ně vletět a nečekat na to, až dají gól,“ prohlásil obránce Filip Novák.

Brazilcům kvůli zranění chybí několik hráčů v čele s největší hvězdou útočníkem Paris St. Germain Neymarem. Trenér Tite však má k dispozici další nebezpečné ofenzivní hráče Roberta Firmina, Gabriela Jesuse či Philippeho Coutinha. „Není to o tom, že jsou to jen hračičkové, to už dávno není pravda. I když je to samozřejmě jejich doména, tak teď hrají vysoce organizovaně,“ upozornil Šilhavý.

Zápas v Edenu začne v úterý ve 20:45 a jeho součástí je i výstava věnovaná utkáním s Brazílií. Stejně jako v Anglii bude českému týmu chybět zraněný kapitán Bořek Dočkal.

Statistika vzájemných duelů Česká republika (+Československo) - Brazílie: 18 zápasů, bilance 2-6-10, skóre 14:29

Poslední zápas Česko - Brazílie 0:2 (Pohár FIFA, 19. prosince 1997, Rijád)

Předpokládané sestavyČR: Pavlenka - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Gebre Selassie - Masopust, Souček, Král, Pavelka, Vydra - Schick

Brazílie: Alisson - Danilo, Marquinhos, Silva, Alex Sandro - Felipe Anderson, Casemiro, Allan - Gabriel Jesus, Firmino, Coutinho

Několik zajímavostí

Česká republika se v samostatné historii utkala s Brazílií jen jednou, v roce 1997 v semifinále Poháru FIFA prohrála 0:2. Česko a Československo neporazily Brazílií od roku 1968 8x za sebou a zvítězily jen ve dvou z 18 utkání. Brazílie se představí v Česku podruhé a poprvé od roku 1956 a bezbrankové remízy v přípravě, o 12 let později se hrálo v Bratislavě.

Páteční porážka na úvod kvalifikace ME 0:5 s Anglií znamená pro české fotbalisty nejvyšší debakl v samostatné historii. V Anglii inkasovala reprezentace více branek než v předchozích čtyřech zápasech pod trenérem Šilhavým, v nichž reprezentanti obdrželi jen dva góly.

Česká reprezentace po podzimním nástupu trenéra Šilhavého třikrát vyhrála a dvakrát prohrála, od června 2017 už 17x za sebou neremizovala.

Brazílie je s pěti prvenstvími historicky nejúspěšnější tým historie MS, naposledy získala titul v roce 2002 a od té doby 4x nedosáhla na medaili. V sobotu senzačně jen remizovala s Panamou 1:1 a po šesti zápasech nedokázala zvítezit. Od červnové porážky ve čtvrtfinále MS 1:2 s Belgií zvítězila 6x bez inkasované branky a jednou remizovala. Prohrála jediný z posledních 23 zápasů.