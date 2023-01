"Náš tým je určitě nejmezinárodnějším týmem. Dovolím si to spočítat… Slovensko, Portugalsko, USA, Dánsko, Kazachstán, Kyrgizstán, Rusko, Ukrajina, Vietnam, Libanon, Řecko, Brazílie, Ekvádor, Itálie, Izrael, Kanada, Švédsko, Gruzie, Afghánistán nebo Pákistán, tady nevím jistě a Česko. Neříkám "samozřejmě", protože Čecha máme jen jednoho a ne vždy přítomného, což je také úsměvný fakt. A já sám jsem Makedonec, takže by to bylo dvacet různých národností plus já jako 21. v pořadí. Je to úžasné. Jsou to čtyři kontinenty, chybí jen Austrálie a Afrika," usmívá se trenér.

Fotbalový tým Anglo-Americké vysoké školy v akci!Zdroj: AAU

Pražský zimní fotbalový kalendář: Kdo, kdy, kde a s kým?