Dlouhá pauza zaviněná covidovou pandemií se podepsala na mnoha sportovcích. Ať už z různých pohledů. Málokdo ale asi čekal, že tak výborný útočník v nejlepších letech s fotbalem po nucené výluce praští. Dával góly, byl možná na vrcholu a měl nabídky z jiných mužstev. Rozhodně měl Lukáš Jiráň na vyšší soutěž než jen na I.A třídu. Jenže změna plánu. „V dlouhé přestávce jsem přehodnotil své priority,“ přiznal forvard se střeleckou intuicí, kterou se nemůže chlubit jen tak někdo. „Zjistil jsem, že mi fotbal nechybí. Chtěl bych zkusit jiný sport, více se věnovat práci,“ překvapil osmadvacetiletý fotbalista z Prahy, který do lázeňského města na tréninky a zápasy dojížděl. Právě cestování pro něj představuje další překážku. „To neustálé cestování mi začalo také vadit, není příjemné pořád dojíždět,“ přidal Jiráň.

Běh, MMA, nebo další bojové sporty. To jsou momentálně Jiráňovy priority a hlavní prvky jeho volnočasových aktivit. „Chci více cvičit, začal jsem dělat workout, věnuji se běhání. A hlavně bojové sporty, které jsem dělal už dříve. Nyní se k tomu vracím. Začalo mě to zase hodně bavit,“ nastínil svůj další sportovní program. „Mám tak novou motivaci v tomto sportu. A snad mi to i jde,“ usmál se kanonýr k pohledání.

Je tedy jasné, že vinu na brzkém konci fotbalové kariéry skvělého útočníka má covidová pauza. To i sám znovu přiznává. „Hrálo to velkou roli. Měl jsem čas přemýšlet, co dál,“ přitakal osmadvacetiletý fotbalista. Dnes už možná bývalý.

Jeho rozhodnutí ale nemusí být konečné a možná že neřekl na fotbalových trávnících poslední slovo. „Ještě dávám fotbalu nějaký prostor. Uvidíme. Zkusil jsem po dlouhé době jeden trénink. Možná zkusím ještě nějaký zápas a pak se rozhodnut. Není to úplně definitivní. Je to hlavně kvůli klukům, nechci je nechat ve štychu. Možná bych mohl dát ještě jednu sezonu,“ myslí na kamarády Jiráň.

Jasno má ale v jedné věci: „Pokud budu hrát, tak na Slovanu. Jinde ne,“ dodal důrazně Lukáš Jiráň.

Že je pro Slovan Poděbrady velkou ztrátou, uznal i kouč týmu hrajícího krajskou I.A třídu hned po prvním zápase turnaje, v němž jeho tým remizoval s Velimí (krajský přebor) 2:2 a pak vyhrál na pokutové kopy. „V utkání jsme hráli bez klasického hroťáka a to se nedá. Fakt nám hodně chyběl. A budeme muset hrotového útočníka hledat,“ přiznal Libor Pala.