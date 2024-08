Skladník/skladnice Kontakt: telefonicky 727 827 168; 725 839 849 7:00-14:00, osobně na adrese místa výkonu práce 7:00-14:00 Přijímá, skladuje a vychystává zboží za pomoci svěřené techniky podle pokynů informačního systému, skladového programu a pokynů nadřízených - Zabezpečuje správný příjem, skladování a vychystávání zboží po kvalitativní i kvantitativní stránce pomocí skenerů podle schválených skladových procesů - Pečlivost, samostatnost - praxe výhodou - vyučení nebo praxe ve skladu výhodou Nabízíme: Dorovnáváme mateřskou a otcovskou dovolenou do 100 % čisté mzdy. - Volno na doprovod prvňáčka do školy - Dárkový koš k narození dítěte - Příspěvek na školní potřeby - Jiné aktivity zaměřené na děti kolegů, jako Mikulášské besídky apod. - MultiSport karta za zvýhodněnou cenu včetně možnosti doprovodných karet - Občerstvení na pracovišti zdarma a pravidelné "Ovocné středy" - Slevy u cestovních kanceláří - hurá na dovolenou! - Linka opravdové pomoci - odborné poradenství všem kolegům v pracovních i osobních záležitostech - Slevy na kulturní akce - hurá do divadla nebo letní scénu! - Smlouva na dobu neurčitou - Od prvního dne získáte slevu 15 % na každý nákup v Tesco - Autobusová doprava zajištěna ze směrů - Litoměřice, Štětí, Neratovice, Veltrusy, Roudnice nad Labem, Most, Louny, Slaný, Kralupy nad Vltavou) - Dovolená 5 týdnů (+ další 3 dny volna po 6 letech) - Stravování zajištěno přímo v objektu - Flexi záloha na mzdu jednou měsíčně - Přispíváme na penzijní pojištění po jednom roce - Odměna za doporučení nového kolegy - Odměna za pracovní výročí - Mzda je vždy vyplácena k 10. dni v měsíci - Slevy a zvýhodnění u Tesco Mobile 33 500 Kč

