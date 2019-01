Střední Čechy - Zajímavostí minulé ročníku této skupiny bezesporu byl nezájem fotbalistů Sokolče, jako vítěze skupiny, do I. A třídy postupit. Jak sami tvrdí, radši budou hrát I. B třídu nahoře. Jinak tuto skupinu doplnili tři nováčci -Viktorie Jirny B, Poříčany a Nové Dvory.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Libice - Poříčany | Foto: Foto: DENÍK/Michal Bílek

1. kolo – neděle 22. 8. v 17:00

Jirny B – Rožďalovice (SO), Libodřice – Sadská, Sokoleč – Bílé Podolí, Milovice – Tupadly (SO 10:30), Lysá n. L. – Poříčany, Velim B – Nové Dvory (SO), Ostrá – Nymburk B.

2. kolo – neděle 29. 8. v 17:00

Rožďalovice – Nymburk B (SO), Nové Dvory – Ostrá, Poříčany – Velim B, Tupadly – Lysá n. L., Bílé Podolí – Milovice (SO), Sadská – Sokoleč (SO), Jirny B – Libodřice (SO).

3. kolo – neděle 5. 9. v 17:00

Libodřice – Rožďalovice, Sokoleč – Jirny B, Milovice – Sadská (SO 10:30), Lysá n. L. – Bílé Podolí, Velim B – Tupadly (SO), Ostrá – Poříčany (SO), Nymburk B – Nové Dvory.

4. kolo – neděle 12. 9. v 17:00

Rožďalovice – Nové Dvory (SO), Poříčany – Nymburk B, Tupadly – Ostrá, Bílé Podolí – Velim B (SO), Sadská – Lysá n. L. (SO), Jirny B – Milovice (SO), Libodřice – Sokoleč.

5. kolo – neděle 19. 9. v 16:30

Sokoleč – Rožďalovice, Milovice – Libodřice (SO 10:30), Lysá n. L. – Jirny B, Velim B – Sadská (SO), Ostrá – Bílé Podolí (SO), Nymburk B – Tupadly, Nové Dvory – Poříčany.

6. kolo – neděle 26. 9. v 16:30

Rožďalovice – Poříčany (SO), Tupadly – Nové Dvory, Bílé Podolí – Nymburk B (SO), Sadská – Ostrá (SO), Jirny B – Velim B (SO), Libodřice – Lysá n. L., Sokoleč – Milovice.

7. kolo – neděle 3. 10. v 16:00

Milovice – Rožďalovice (SO 10:30), Lysá n. L. – Sokoleč, Velim B – Libodřice (SO), Ostrá – Jirny B (SO), Nymburk B – Sadská, Nové Dvory – Bílé Podolí, Poříčany – Tupadly.

8. kolo – neděle 10. 10. v 15:30

Rožďalovice – Tupadly (SO), Bílé Podolí – Poříčany (SO), Sadská – Nové Dvory (SO), Jirny B – Nymburk B (SO), Libodřice – Ostrá, Sokoleč – Velim B, Milovice – Lysá n. L. (SO 10:30).

9. kolo – neděle 17. 10. v 16:00

Lysá n. L. – Rožďalovice, Velim B – Milovice (SO), Ostrá – Sokoleč (SO), Nymburk B – Libodřice, Nové Dvory – Jirny B, Poříčany – Sadská, Tupadly – Bílé Podolí.

10. kolo – neděle 24. 10. v 16:00

Rožďalovice B – Bílé Podolí (SO), Sadská – Tupadly (SO), Jirny B – Poříčany (14:30), Libodřice – Nové Dvory, Sokoleč – Nymburk B, Milovice – Ostrá (SO 10:30), Lysá n. L. – Velim B.

11. kolo – neděle 31. 10. v 15:30

Velim B – Rožďalovice (SO), Ostrá – Lysá n. L. (SO), Nymburk B – Milovice, Nové Dvory – Sokoleč, Poříčany – Libodřice, Tupadly – Jirny B, Bílé Podolí – Sadská (SO).

12. kolo – neděle 7. 11. v 14:00

Rožďalovice – Sadská (SO), Jirny B – Bílé Podolí, Libodřice – Tupadly, Sokoleč – Poříčany, Milovice – Nové Dvory (SO 10:30), Lysá n. L. – Nymburk B, Velim B – Ostrá (SO).

13. kolo – neděle 14. 11. v 14:00

Ostrá – Rožďalovice (SO), Nymburk B – Velim B, Nové Dvory – Lysá n. L., Poříčany – Milovice, Tupadly – Sokoleč, Bílé Podolí – Libodřice (SO), Sadská – Jirny B (SO).