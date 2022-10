„Myslím, že jsme soupeře dost potrápili. V první půli jsme kromě gólu měli tři šance. Když je ale s první ligou nedáme, tak se to vymstí, což se stalo,“ vystihl zápas trenér Záp Petr Vrabec.

Hosté zahájili aktivně, rozvlnili síť, ale mával se ofsajd. Jako první tak nakonec udeřili domácí, kteří se některými akcemi v rychlém sledu přesvědčili, že to může jít. Kapitán Jiří Duben pak hlavou po rohu uklidil míč do sítě.

Favorit ale nezpanikařil. Po pěti minutách bylo srovnáno. Na místo určení míč dopravil záložník Jan Vodháněl. „Škoda, že jsme to neuhráli na jedna-nula do poločasu. Pak už byla vidět zkušenost Olomouce,“ mohl už jen litovat trenér Vrabec. Svůj tým i tak chválil: „Ale klobouk dolů před našima klukama. Čeká nás teď v neděli těžký a důležitý zápas (s Velvary). Odehráli jsme dobré utkání, které si lidi museli užít. O tom to v poháru je.“

Odchovanec nedaleké Mladé Boleslavi Vodháněl ve druhém poločase skóre také uzavřel. Nakonec vítězný gól mezitím uklízel do poloodkryté brány Ondřej Zmrzlý, který za nezištnou přihrávku napříč šestnáctkou poděkoval Zivčákovi.

„Jsme rádi, že jsme to zvládli výsledkově i herně, i když jsme v prvním poločase doháněli manko. Ve druhém jsme ukázali sílu a zvládli jsme to,“ těšilo dvougólového středopolaře, který v Zápech nastupoval už za Bohemku a Mladou Boleslav. Specifika tamního užšího hřiště tak dobře znal. „Hrál jsem tu a nikdy to tu není jednoduché. Dneska jsme to zvládli s trochou nadsázky asi v největším poklidu,“ vybavil si pětadvacetiletý hráč. Po letním příchodu z Rakouska nastoupil za olomoucké áčko po více než měsíci a zatím k nejdelší minutáži. „Hrál jsem po delší době. Jsem rád, že mi dal trenér důvěru,“ uzavřel.

SK Zápy - SK Sigma Olomouc 1:3 (1:1)

Branky: 34. Duben – 39. a 69. Vodháněl, 51. Zmrzlý. Rozhodčí: Berka – Vlček, Hádek. ŽK: 3:0. Diváci: 350.

Zápy: Durov – Padubský, Duben, Růžek, Tarasiuk, Janko (77. Kubeš), Hajdo, Eliáš (83. Koutenský), Jelínek (70. Kubů), Petrlák (83. Zoubek), Matějka (70. Kavalír).

Olomouc: Trefil - Poulolo, Vraštil, Zmrzlý - Chvátal, Sedlák, Vodháněl (86. Breite), Spáčil (66. Navrátil), Sláma (46. Beneš) - Zifčák (86. Chytil) - Růsek (77. Zlatohlávek).