Braník, Louny - Kabylův tým v předkole poháru FAČR smazal dvougólové manko, ale pak znovu inkasoval.

Předkolem poháru FAČR odstartovala nová fotbalová sezona. Mělnicko mělo v ohni dvě želízka. Zatímco Libiš vypadla na hřišti pražského Braníku, tak Neratovice dokázaly projít do prvního kola. Po remíze 1:1 v Lounech je do něj posunuly úspěšně zvládnuté pokutové kopy.

Braník – Libiš 3:2 (2:1)

První poločas hráli domácí s větrem do zad a šli také do vedení. Druhý gól sfoukl zmiňovaný vítr do hostující branky přímo z rohu. Ještě do poločasu ale snížil Chlapec po rohu Kvídy. Změna stran přinesla i vítr do hostujících řad a hned z toho bylo několik slibných šancí. A přišlo i vyrovnání. Znovu to bylo po Kvídově rohu, ale tentokrát se trefil Kabyl. V době největšího tlaku hostů ale přišel třetí domácí gól z ojedinělého brejku. Libiš se snažila odpovědět, ale i když šance byly, skóre se už neměnilo.

„Sehráli jsme slušné utkání, bohužel po individuálních chybách jsme dostali tři branky. Máme za sebou náročný týden, hned zítra budeme pokračovat v dobíjení baterek, tak abychom byli na podzim dobře připraveni," řekl po zápase kouč Libiše Jiří Kabyl.

Louny – Neratovice 1:2 pk

Na zápase se projevila oboustranná nerozehranost po letním odpočinku. V prvním poločase se urodilo po jedné velké šanci na každé straně. Nejprve se dostal po brejku k odraženému míči Chrdle, ale domácí brankář byl na místě. Stejně jako na druhé straně pozorný Hodan, který zaskakoval za potrestaného Malinu, když lapil únik po chybě na levé straně obrany.

Bohužel další brejk, to bylo už ve druhém poločase, domácí v gól přetavili a šli do vedení. To jim ale vydrželo jen deset minut, když srovnal navrátilec do neratovické sestavy Šulc. Pak přišlo čekání na vítězný gól. Vorasického střela šla ale jen těsně mimo, hosty pak zachránila dokonce tyčka, a zápas tak musely rozhodovat až pokutové kopy. Jelikož Neratovičtí proměnili všechny a domácí dva zahodili, mohli se hosté radovat z postupu do prvního kola. V něm na ně čeká starý známý z divize, nyní účastník ČFL, tým z Brozan.

FO ABC Braník – TJ Sokol Libiš 3:2 (2:1)

Branky: 14. Trávník, 24. Cvrček, 68. Šalanda – 44. Chlapec, 66. Kabyl. Rozhodčí: Petřík. ŽK: 2:2.

Braník: Kudláček – Platil, Kyselka (90. Kryštof), Cvrček, Novák (75. Onderka), Mráz, Habětín (65. Šalanda), Matera (88. Pilík), Kučera, Trávník, Kodytek.

Libiš: Jungr – Čadek, Kolísek, Kabyl, Chlapec – Poništ, Baratynskyy, Řepka. Kvída – Bezděk, Petr.

FK Louny – FK Neratovice / Byškovice 1:1 (0:0) – 3:4 pk

Branky: 60. Němec – 71. Šulc, rp. Gazdík. Rozhodčí: Kříž.

Louny: Pokorný – Vokurka, Krejčík, Jamrich, Říha, Soukup, Trup, Matyáš, Němec, Minařík, Koubek.

Neratovice: Hodan – Gazdík, Pajkrt, Chládek, Vorasický – Lovíšek, Buzek (63. R. Novotný), Kmoch (79. P. Novotný) – Kozák, Chrdle, Gabčo (63. Šulc).