Nedělní kauza fotbalové reprezentace se dotkla i té futsalové. Na večírku s reprezentanty byl totiž viděn i Tomáš Neumann, trenér futsalového áčka, který je členem výkonného výboru Fotbalové asociace ČR. V jeho futsalovém týmu, dle slov opory a nejlepšího reprezentačního střelce Michala Seidlera, nikdy k ničemu podobnému nedošlo.

Tomáš Neumann během zápasu futsalové reprezentace | Foto: Futsal FIFA - ČR

„Ve futsalové reprezentaci hraji třináct let a v našem týmu jsme žádný podobný skandál nikdy neřešili. Realizační tým trenéra Tomáše Neumanna by tohle nikdy během reprezentačního srazu nedopustil. Trenér je na nás přísný a vyžaduje profesionální přístup. Absolutně nechápu, že se tohle stane fotbalové reprezentaci dva dny před klíčovým duelem,“ reagoval na dotaz Deníku třiatřicetiletý Michal Seidler.

„Ještě bych pochopil, kdyby slavili postup po pátečním duelu v Polsku někde v soukromí na hotelu, ale postup nepřišel. Nic jistého není. Na veřejnosti musí jít každý reprezentant v každém sportu příkladem,“ dodal jedním dechem.

Šéf středočeského fotbalu promluvil o pařbě s reprezentanty: Náhodné setkání

Tomáš Neumann ve svém vyjádření tvrdil, že byl na večírku s dcerou a fotbalové reprezentanty pouze potkal. Nic prý sám neorganizoval.

Michal SeidlerZdroj: Pavel Jiřík mladší„To, že má Tomáš Neumann dceru studující v Olomouci, je pravda. Osobně znám trenéra hodně dlouho na to, abych mohl s klidným svědomím říct, že by takovou akci nikdy neorganizoval. Vždyť je to totální nesmysl. Není hloupý, aby ze své pozice takto riskoval. Navíc v Česku a na veřejnosti. Zkrátka si užíval sobotní večer s rodinou a přáteli a bohužel byl zachycen i s reprezentanty. Kdyby byl na akci trenér Neumann sám bez reprezentantů, řešila by to média?“ ptal se Seidler, který odehrál ve futsalové reprezentaci 158 zápasů a nastřílel 117 branek.