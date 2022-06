Divize B

David Halbich slaví gól do sítě Kladna.Zdroj: FK N-B/Jan Polák19 - Jindřich Novotný (Meteor Praha)

18 - Pavel Veselý (Březová), Jan Kopta (Most – Souš), David Halbich (Česká Lípa/Neratovice, 13+5)

17 - Bohumil Nádeníček (Slaný), Martin Boček (Chomutov)

15 - Matěj Šnobl (Kladno)

13 - Jiří Vokoun (Štětí)

12 - Petr Glaser (Most – Souš), Tobiáš Svoboda (Brandýs n. L.)

…

10 - Tomáš Chlumecký (Neratovice)

9 - Stanislav Klobása (Neratovice)

7 – Václav Vorasický (Neratovice)

6 – Jan Pavlík (Neratovice)

5 – Daniel Duch (Neratovice)

Posila do obrany? S Brandýsem to Pavlíkovi napadalo do brány za pětikilo