/ROZHOVOR/ V jedinou chvíli popadali jako jeden muž na trávník. To když kapitán Baníku Michal Frydrych po posledním rohu dlouhého nastavení propálil skrumáž před sebou a poslal favorita do osmifinále Mol cupu. Zklamání z těsné porážky 1:2 ale v táboře třetiligových válčeníků ze Záp velmi brzy přebila hrdost nad tím, jak se favorita podařilo v utkání dostat nejednou do úzkých – ve druhém poločase dokonce v deseti bez vyžluceného kapitána Dubna.

SK Zápy - Baník Ostrava. Radost v domácím táboře po vyrovnání na 1:1 | Video: Luboš Kurzweil

„Doufám, že se to divákům líbilo. Zápas se povedl z obou stran, škoda, že jsme to nedotáhli do toho remízového konce,“ litoval autor vyrovnání Lukáš Woitek (31) gólu inkasovaném v nejzazší možnou chvíli.

Tuším správně, že zklamání nepanuje ani tak z vyřazení, jako z toho, jakým způsobem k němu došlo?

Určitě. Když jsme v prvním poločase, kdy jsme na to měli obrovské šance, nevstřelili gól, chtěli jsme hrát s nulou vzadu. To se nám sice nepovedlo. Po průběhu druhého, kdy jsme hráli o deseti a dokázali vyrovnat, tak už jsme to chtěli dotlačit do remízového konce, do prodloužení třeba i do penalt. Velké ambice na vstřelení druhého gólu už nebyly.

Jaké to bylo vstřelit gól prvoligovému klubu?

Skvělý. Zvykl bych si na to. Úžasný. Jsem už teď takový sváteční střelec, hraju obránce, takže se tam moc nedostávám.

Lukáš Woitek během utkání s BaníkemZdroj: Deník/Luboš KurzweilPřesto jste po rohu skóroval…

Kluci to rozehráli nakrátko, Koca nacentroval, ani nevím, jestli to bylo nějak tečované, nebo to tam propadlo, nějak se to ke mně vykulilo, tak jsem to z voleje a polopádu napálil. Pak už byla jen obrovská euforie. Lidi řvali. Bylo to neuvěřitelné, skvělé.

Už jen spekulovat můžete, jak by vypadalo prodloužení, hráli jste dlouho v deseti, to už by asi bylo hodně na krev, že?

Přesně tak. Už i většinu druhého poločasu jsme zalezli a bránili. Byl by asi stejný průběh v prodloužení. Bylo by otázkou, jestli bychom to dokázali udržet. Ale Baník to hrál chytře, roztahoval si nás a dával tam centry. Ke konci už tam šance měli. Škoda, že jsme to nedotlačili do remízového konce.

Co jste říkali atmosféře zápasu?

Úžasná. Věděli jsme, že přijedou i baníkovští fanoušci – stejně jako loni do Velvar, i když tam jich asi přijelo více. Bylo to skvělé. Jsme rádi, že přišli, a doufám, že se jim to alespoň líbilo. Myslím, že ano. Zápas se povedl z obou stran, škoda, že jsme to nedotáhli do toho remízového konce.

Až prvoligový tým vám ukončil dvanáct soutěžních zápasů trvající neprůstřelnost, což se určitě rychle zapomene, neboť se s tím dalo počítat. V ČFL se určitě budete soustředit na to, aby série vydržela co nejdéle.

Je to tak. Mol cup je takové zpestření, ale my do toho jdeme na sto procent. Že jsme obdrželi góly, je samozřejmě škoda. Jedním z cílů, s nímž jsme do zápasu šli, abychom ho nedostali. Bohužel se tak stalo. Ale jak říkáte, o víkendu se vracíme zpátky do sezony, kde máme čisté konto a v tom chceme určitě pokračovat.