Česká Lípa – V neděli nadělovali, tentokrát vyšli střelecky naprázdno. Pouhé tři dny po kanonádě do sítě budějovického béčka se fotbalisté Ovčár ve vloženém 33. kole ČFL neprosadili ani jednou. Domácí České Lípě tak stačil na tři body jediný gól.

ČFL: Ovčáry - Č. Budějovice B | Foto: Luboš Kurzweil

Kritickým se stal pro hosty rohový kop ve 26. minutě, který domácí po závaru před brankou nakonec propasírovali do Strakovy sítě. Domácí slavili, hosté reklamovali faul na Mareše. „Byla to sporná situace,“ komentoval rozhodující moment ovčárský trenér Pavel Janeček, pro kterého byl gól bleskem z čistého nebe.

„Byli jsme aktivnější, měli dvě tři příležitosti, které jsme nedali. Domácí se pak z ojedinělého útoku dostali k rohu a po něm dokopali míč do sítě,“ popisoval kouč.

Další branka v utkání nepadla dost možná také proto, že hosté museli v poločase vynuceně střídat svého nejlepšího střelce Rótha. „Měl nějakou virózu. Nemohl hrát, protože ho bolelo břicho,“ objasnil trenér.

Ovčáry si tak na své konto připsaly druhou jarní porážku, která mrzela dvojnásob. „Kdybychom hráli čtrnáct dní, tak bychom gól nedali. Klukům prakticky nemám co vytknout. Osmdesát procent zápasu jsme byli lepším týmem, domácí hráli na můj vkus pasivně a nevytvářeli si příležitosti, ale z rohu to tam dotlačili. Druhá půle už byla vyrovnanější, nicméně jsme měli další příležitosti,“ dodal Janeček, který věří, že to týmu začne padat do brány podobně jako ve druhém poločase nedělního utkání s Českými Budějovicemi už v neděli na Strahově proti béčku Slavie…

Č. Lípa – Ovčáry 1:0 (1:0)

Branka: 26. Štálik. Rozhodčí: Berka. ŽK: Chalupa, Mareš (Ovč.). Diváci: 420. Ovčáry: Straka – Chalupa, Ondrák, Studený, Petřík – Matějček (52. Kokoška), Cigánek, Mareš, Maršner – Róth (46. Hyka), Hašler (69. Mašanský).