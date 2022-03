Tato debata se přesunula i do fotbalové komunity, mezi fanoušky a hráči z nižších soutěží.

Deník proto uspořádal rychlý průzkum – do středeční ankety se zapojili experti z regionů a především nejlepší kanonýři podzimu včetně tahouna Červených Janovic Štěpána Kacafírka, autora 47 branek. Otázka zněla: Kdo by měl vést národní tým?

Zraněný Masopust? Měli jste ho šetřit, zuří Slavia. Chtěl hrát, kontruje repre

Z malého vzorku respondentů vyplynulo překvapivé zjištění: většina dotázaných si přeje setrvání Šilhavého ve funkci. „Při každém neúspěchu bychom neměli unáhleně odvolávat trenéry,“ poznamenal Vojtěch Cupák, jenž hájí barvy Kohoutovic v I. A třídě na Brněnsku. „Měl by zůstat,“ shodli se ve vyjádření Matěj Votava, útočník Kroměříže z MSFL, a Michal Drahorád, kapitán FC Viktoria Mariánské Lázně. „S tím, co je k dispozici, došel ke stropu. Nemyslím si, že za jiného trenéra by naše výsledky byly lepší,“ dodal Radek Durda, borec hrající krajský přebor za Třebíč.

Podobných názorů bylo víc, pro setrvání Šilhavého se vyslovilo takřka osmdesát procent respondentů. U těch středočeských ovšem stávající kouč až takové zastání neměl. Jeho jméno vyslovili čtyři z jedenácti. Například bývalý prvoligový hráč Zdeněk Šmejkal by po vzoru hokeje klidně sáhl do zahraničí - viz anketa pod článkem.

Svou roli hraje právě i personální situace – především směrem k Šilhavého případnému nástupci. „Nevidím za něj adekvátní náhradu,“ poznamenal Radim Straňák, útočník Nivnice z I. A třídy na Zlínsku.

Ano, několik jmen padlo. Především Jindřich Trpišovský. Jenže dokážete si představit, že by ho Slavia pustila?

Zazněl i Rada či Zeman

Pak došlo na hlasy volající po návratu Ivana Haška, jenž byl jednu chvíli šéfem svazu i koučem reprezentace. K současné fotbalové vládě má navíc blízko. O podporu by ze začátku určitě nouzi neměl. „Již dlouho si přeji, aby se ujal národního týmu. Doufám, že to konečně vyjde,“ vyznal se Milan Mészáros, kapitán divizních Klatov. „Jsem pro Haška,“ konstatoval i Patrik Stromecký z Nového Boru (krajský přebor na Liberecku).

Nadějný úvod, pak rozpaky. Češi ve Walesu remizovali. Přesně pálil Souček

Mimochodem, objevila se i „nominace“ pro Zdeňka Zemana a Vítězslava Lavičku, zmiňovaný Kacafírek by si přál vyhlášeného bouřliváka a současného trenéra Jablonce Petra Radu. Tento scénář je však krajně nepravděpodobný, stejně jako zahraniční kouč, jenž by vysál strahovskou pokladnu.

Další dny rozhodnou. Šilhavý (plus jeho realizační tým) však mohou o novou smlouvu bojovat v klidu.

Kdo by měl vést národní tým (respondenti ze Stč. kraje)?

Zdeněk Šmejkal (trenér, bývalý ligový hráč): zahraniční trenér – po vzoru hokeje. „Měla by nastat výměna. Čtvrtfinále mistrovství Evropy je sice pěkný výsledek, ale myslím, že se dalo vytěžit víc. Dodnes jsem nepochopil sestavu proti Dánsku. Rovněž v kvalifikaci mistrovství světa se druhé místo dalo za Anglií na úkor Walesu urvat. Je sice pěkný, že jsme v baráži podali sympatický výkon, ale na to se historie neptá. Kdo by měl Šilhavého nahradit, je těžká otázka. Někteří říkají jednoznačně Jindra Trpišovský, ale nejsem toho zastáncem. Je typem trenéra, co potřebuje mít tým v každodenním kontaktu. Takže bych volil nějakého stratéga plus takového, která dá dohromady partu, co za ním půjde a bude mít chuť něco dokázat. Myslím, že fotbal by měl jít stejnou cestou jako hokej a zvolit zahraničního trenéra.“



Adam Knoflíček (nejlepší střelec na Mělnicku): Jaroslav Šilhavý. „Jediný trenér, který by byl momentálně na místě, je pan Trpišovský. Na reprezentaci má ale vzhledem k jeho věku ještě čas. Vhodného nástupce současného trenéra tak nyní nevidím, klidně bych jej tudíž ponechal. Změna myslím v současnosti stejně nepomůže.“



Roman Nádvorník (trenér): Jaroslav Šilhavý. „Měl by zůstat ve funkci. S kvalitou, kterou má k dispozici, zaznamenává dobré výsledky. Problém určitě není na straně trenéra.“



Miroslav Hájek (nejlepší střelec OP Rakovnicka): Jindřich Trpišovský. „Byl bych pro změnu. Měl by dostat šanci pan Trpišovský.“



Jaroslav Klouček (hráč Tempa Praha): Jaroslav Šilhavý. "Myslím, že by určitě měl zůstat. S reprezentací odvádí dobrou práci, ale bohužel toto bylo asi maximum. Když se podíváme na absence v baráži, tak ve finále jsme byli ještě blízko postupu."



Mario Lička (bývalý prvoligový hráč): „Jsem názoru, že je třeba udělat podrobnou analýzu (příslušnými odborníky kolem reprezentace) celého cyklu pod trenérským vedením Jaroslava Šilhavého. Není to jen o výsledcích, ale taky o odvedené práci a jestli se národní mužstvo jako celek někam posouvá. Jestli předváděná hra někam vede. Teprve poté se můžeme bavit o případné výměně. Měnit trenéry jen na základě úspěchu (postup či nikoli) není dlouhodobě správné řešení. Do kompetence trenéra reprezentace patří i výběr hráčů dle jeho herní koncepce. Tam bude trenér vždy limitován kvalitou našich hráčů.“



Tomáš Frejlach (bývalý prvoligový hráč): Ivan Hašek.



Aleš Nesládek (druhý nejlepší střelec I. A třídy – skupiny A): Jaroslav Šilhavý



Štěpán Kacafírek (nejlepší kanonýr napříč soutěžemi v Česku): Petr Rada



Marek Ramšák (nejlepší střelec I. A třídy – skupiny B): Jindřich Trpišovký



Ondřej Sodoma (nejlepší podzimní střelec na Kolínsku): Ivan Hašek