Disciplinární komise Okresního fotbalového svazu v Mělníku byla po posledním jarním kole soutěží téměř bez práce. Řešit musela pouze dva vyloučené fotbalisty Zálezlic a jeden případ nedostavení se k utkání.

Kapitán Zálezlic Lukáš Krouský si za vyloučení po dvou žlutých kartách přenesl do nové sezony stopku na jedno utkání. Jeho spoluhráč Roman Matoušek dopadl po červené v závěrečném utkání v Řepíně o poznání hůř. Urážku rozhodčího po závěrečném hvizdu komise ohodnotila nepodmíneným trestem na šest zápasů.

Sokol Hostín se s předstihem omluvil z dohrávaného utkání III. třídy ve skupině B v Cítově, za to musí klub zaplatit tři tisíce korun. Zápas byl kontumován ve prospěch domácích.

Sportovně-technická komise středočeského svazu si po odehrání všech zápasů posvítila na soupisky klubů, které mají v soutěžích více mužstev. Nedostatky shledala u řady z nich, mezi nimi i FK Kralupy 1901 a Dynamo Nelahozeves.

V Olších musí sáhnout do klubové kasy pro tři tisíce korun za to, že nedostatečný počet zápasů na jaře odehrál na soupisce uvedený exligista Pavel Šultes (v rámci volných přestupů míří do Bíliny). Dynamo má uhradit ze stejného důvodu pokutu stejné výše za Patrika Beutela.