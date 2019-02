Střední Čechy – Jeden jarní mistrák a konec. Béčko Mnichova Hradiště je letos druhým týmem, který vystoupil z rozjetého vlaku fotbalové I. B třídy. Jeho výsledky ve skupině B už vedení soutěží anulovalo. Celek z Mladoboleslavska nemine za odstoupení z rozehraného ročníku pokuta.

Dva týmy dospělých v krajských soutěžích byly specialitou Hradiště. Nakonec se ale staly nestravitelným soustem. Poslední přeborník okresu Mladá Boleslav po čtrnácti odehraných zápasech, v nichž posbíral pouhé čtyři body, na další účast v kraji rezignoval.

Výjezd do Staré Boleslavi (porážka 4:7) byl poslední, na duel s rezervou Benátek už o nadcházejícím víkendu nedojde. Právě Slavoj připravilo anulování výsledků o nejvíce, přesněji o šest bodů, o jediný přicházejí Neratovice B a Tišice, zbytek týmů odečte tři.

Už před sezonou prezident klubu Tomáš Ježek Deníku přiznal, že přihlášce druhého celku do kraje (áčko sestoupilo do I. A třídy) předcházelo dlouhé rozhodování. Sázka na mladý tým doplňovaný z vlastního dorostu nakonec nevyšla.

V zimě přitom ještě i sám Ježek věřil, že béčko sezonu dohrát zvládne. „Je to smutné, ale důvod je jasný - nedostatek hráčů. O víkendu se nám ale další hráč zranil a poslední kapkou bylo, když mi dva hráči řekli, že na víkend jedou na hory. Když odečtu ještě dva dorostence, kteří nám pomáhali ve Staré Boleslavi, tak nám zbylo sedm lidí," počítá nahlas šéf Mnichovohradišťského SK. Někteří z této sedmičky se tak podle jeho slov přesunou do áčka. „Pokud někdo bude chtít odejít jinam, tak je ještě dva dny otevřen přestupní termín. Jeden z hráčů už je na odchodu do Kosmonos," dodává předseda MSK Tomáš Ježek.

Ve třinácti týmech pokračuje ve druhé polovině také skupina E, kde ještě před jarním výkopem přišla odhláška z Hostomic.