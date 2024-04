/FOTO, VIDEO/ Jaká bude nová podoba fotbalového hřiště v mělnické Řipské ulici? Plocha, kde se dříve střídal na trénincích i zápasech jeden tým za druhým, je téměř nevyužívaná. Část hřiště v areálu FK Mělník 1909 totiž nepatří městu, ale soukromým vlastníkům. A ti chtějí vyšší nájemné, než jim město nabízí. Nyní se rýsuje řešení.

Hřiště FK Mělník 1909. Za páskami se nacházejí soukromé pozemky. | Foto: Deník/Alena Hedvíková

Už dva roky se táhne kauza fotbalového hřiště v areálu FK Mělník 1909, na jehož území se nacházejí i soukromé pozemky. Vedly k ní neshody mezi vlastníky pozemků a městem ohledně výše nájemného. Majitelé totiž požadovali téměř devítinásobek částky, kterou dostávali až do roku 2022.

Do té doby jim město za plochu o velikosti 2400 metrů čtverečních platilo ročně 48 tisíc korun. Rada města ještě pod vedením starosty Ctirada Mikeše (Mé Město) na svém posledním jednání před podzimními volbami v roce 2022 schválila navýšení nájmu na 430 tisíc za rok. Stávající vedení města hned od smlouvy odstoupilo a už přes rok majitelům žádné nájemné neplatí - dokud se situace nevyřeší.

Nyní to vypadá, že Mělník našel způsob, jak se vyhnout části hřiště, která nepatří do majetku města. „Hřiště otočíme," potvrdil radní Karel Kasáček, podle kterého už je připraven projekt s novou polohou hřiště podél kabin. Konkrétní termín proměny, která bude stát zhruba osm milionů korun, zatím není znám.

Zdroj: Luboš Kurzweil

„Zmenší se tím umělá hrací plocha, která bude podélně za nově přesunutým hřištěm. Nadále ale bude využívána," řekl o budoucí podobě areálu Kasáček.

Dva roky sporů

Pro soukromé majitele pozemků to znamená, že by jejich půda zůstala stranou mimo hřiště. Sportovcům už by nesloužila. Podle Josefa Krymla, jednoho z vlastníků, se k nim informace o změně polohy hřiště zatím nedonesla. „Vztah mezi námi a městem se nezměnil. Několikrát jsme je vyzývali, aby nám pozemky předali, ale bez reakce. O novém záměru nic nevím," řekl Deníku stručně Josef Kryml.

Už dříve majitelé uvedli, že žádají pouze to, na co mají nárok. „Pozemky Na Podolí jsou rodinným majetkem, který byl v 60. letech zabrán komunistickým režimem jako zemědělská půda. Město Mělník tam v roce 1982 začalo stavět fotbalové hřiště a pozemky oplotilo,“ připomněl Kryml.

Kauza následující o čtyřicet let později se neobešla bez hádek, zásahu strážníků a ohraničení soukromé části hřiště.