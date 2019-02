Mělnicko – Fotbalisté Dynama udělali sobotní domácí výhrou nad Tuchoměřicemi poslední krok k právu účasti ve vyšší soutěži. Jejich nejbližší pronásledovatel – Hýskov – totiž ve stejné době padl s Braškovem a nemůže už svěřence Daniela Kaplana v tabulce dostihnout.

Body z Nova fičej k Vltavě, do Nelahozevsi / Novo Kladno – Dynamo Nelahozeves 1:2 , utkání I.B stč. kraj, tř. 2012/13, 6. k.,hráno 30.9.2012 | Foto: Kladenský deník / BOhumil Kučera

„Vzhledem k našim problémům se sestavou je výsledek lepší než předvedená hra," poznamenal po výhře 2:1 domácí kouč. „Nemůžeme si dovolit hrát otevřený fotbal. Navíc kluci na něj neměli vůbec žádné pomyšlení. Několik z nich má dost zaplavené rodinné domky, takže jsme od minulého čtvrtka vůbec netrénovali. Byly zkrátka jiné, bohužel velmi nepříjemné starosti."

Jak v Nelahozevsi s druhým postupem v řadě naloží, zůstává otázkou? „Po posledním utkání si sedneme, probereme možnosti a teprve poté se v klidu rozhodneme. Na konečný verdikt, zda přijmeme postup, či zůstaneme v I. B třídě, máme ještě měsíc," dodal Kaplan.

Jiskra trefil Mělníku záchranu

Nejen sobě k definitivní jistotě záchrany, ale také svým okresním rivalům z Vysoké (nehrála v Byšicích kvůli nezpůsobilému terénu) pomohli fotbalisté mělnického FC sobotním vítězstvím nad Rožďalovicemi. Právě hosté tak zůstali ve skupině B nejžhavějším adeptem na to, aby doprovodili už jisté Záryby do okresního přeboru. „Viděli jsme korektní utkání," řekl po zápase jeden z mělnických trenérů Željko Filipovič, „přestože oběma celkům šlo o hodně. Oba naše góly padly po výtečných fotbalových akcích, na jejichž konci byl v obou případech neomylný Jiskra. V dalším průběhu měly oba týmy několik dobrých příležitostí, ovšem bez brankového využití. Už třetím rokem po sobě řešíme v závěrečných zápasech své bytí či nebytí v I. B třídě. Naštěstí se i letos podařilo krajskou soutěž zachránit."

Řepínští nestačili ani na Pěčice

Fotbalisté Řepína pokračovali v neúspěšné jarní sérii a v domácím prostředí odevzdali všechny body Pěčicím po výsledku 1:2. Pro soupeře z Mladoboleslavska znamenají tři body podstatnou pomoc v jeho záchranářském tažení. Domácí tým se potýkal s personálními problémy takovým způsobem, že po přestávce se na trávníku objevil dokonce i trenér Ladislav Werner. „Nastoupili jsme – zejména kvůli potížím se zraněnými hráči – doslova ve slátané sestavě," řekl po zápase řepínský trenér. „Měli jsme sice optickou převahu, ale góly dával soupeř. Předvedl nám dokonalou lekci z produktivity, když mu na dvoubrankové vedení stačily dvě střelecké příležitosti. Podařilo se nám sice snížit, ale snaha o remízu přišla vniveč. O bodový zisk se musíme pokusit v úterní dohrávce, v níž přivítáme Záryby."

Lužec padl až po přestávce

Jedním z klubů, který kromě fotbalových starostí má trápení s vodním živlem, je lužecký Eletis. Ač k zápasu I. B třídy skupiny B na hřiště třetích Milovic odjeli Lužečtí prakticky kompletní, na hráčích podle trenéra Pavla Hrdlíka ležel stín velké vody, která v posledních dnech sužuje Lužec i jeho okolí. „S domácími jsme drželi krok po celý první poločas," komentoval porážku 2:0 lužecký kouč. „Byla to jednoznačná partie z naší strany. Co jsme ale nedali, to bylo až k smíchu. V poločase jsme měli vést tak tři nula," oponoval milovický trenér Doležal. Podstatný moment nastal deset minut po přestávce, kdy sudí Matoušek nařídil proti Lužci penaltu a navíc poslal pod sprchy stopera Šáru. Milovický kanonýr Lukáš Müller z pokutového kopu se štěstím otevřel skóre, které po dalších patnácti minutách zvýraznil Magada. „Utkání mělo skončit výraznějším výsledkem pro nás," uvedl Doležal. „Fotbalově byly Milovice o ty dva góly lepší," uznal Hrdlík.

Mezi hromy a blesky zařídil remízu Doubek

Kolem dějiště derby mezi Kostelcem a Pšovkou se v nedělním podvečeru „ženili všichni čerti". V Byšicích po vydatné průtrži stálo na hřišti poměrně velké množství vody, takže zde sudí ani nezahájili zápas. To v Kostelci nás – světe, div se – přivítala suchá silnice i trávník v perfektním stavu. Jen mraky, které se v okolí začaly „houfovat" na čím dál tím temnější obloze, nevěštily nic dobrého.

V utkání se jako první prosadili domácí. Tři minuty po změně stran nasadil k odvážnému průniku Pajkrt. Unikl svému strážci, přesným centrem přetáhl míč na Doubka, který křížnou střelou pokořil Staňka. S tímto stavem se ovšem Pšovka nechtěla smířit. Už za několik minut míč centrovaný do pokutového území nešťastně tečoval Doubek za Polmanova záda. Domácí kapitán se tak stal jediným střelcem utkání přerušeného ve druhém poločase na zhruba půlhodinu kvůli stále sílící bouři.

Nového zárybského trenéra čeká moře práce

Fotbalisté Rejšic si přijeli do Záryb jednoznačně pro tři body a také si je odvezli. Jistý sestupující nastoupil ve slepené sestavě. „Měli jsme velké problémy dát hráče vůbec dohromady," neskrýval Stanislav Slavík, nástupce Františka Vítů na trenérské lavičce zárybského týmu. „Na plac museli někteří hráči rezervy, kteří měli v nohách sobotní zápas béčka."

Do vedení šly Rejšice, ale protože další šance neproměnily ať už vlastní střeleckou nerozhodností, nebo výbornými zákroky domácího gólmana Hádka, zákonitě přišel trest v podobě vyrovnávací branky Tesaře. Dvěma góly do šatny ovšem hosté domácím znovu odskočili. Po přestávce, po pořádné bouřce, kdy rejšičtí hráči dalšími dvěma góly navýšili vedení, nebylo o jejich vítězství pochyb. Otázkou byla jen výše jejich výhry. „Soupeř nás předčil v dobré kombinační hře," hodnotil zápas zárybský trenér. „Nám stačila fyzička bohužel jen na poločas. Rozhodly naše individuální chyby. Po bouřce už to nebylo o fotbale, ale o fyzické připravenosti."

František Vítů, předchůdce Stanislava Slavíka, se rozhodl skončit na zárybské lavičce především ze zdravotních důvodů. Výbor klubu proto hledal jeho nástupce. Na trenérském postu se objevil Stanislav Slavík, bývalý hráč Kostelce, který by měl zárybský tým vést i do bojů v okresním přeboru Mělnicka. „Přes prázdniny nás čeká moc práce, abychom dokázali zkonsolidovat hráčský kádr. Mnozí jeho členové jsou zraněni. Nebude to jednoduché."

SKUPINA A

Dynamo – Tuchoměřice 2:1 (1:0). Branky: 27. Horký, 75. Kratochvíl – 60. Šafr. Rozhodčí: Soběslav. ŽK: 2:3. Diváci: 80. Dynamo: Lorenc – Vágner, Vrábel, Dubský, Rada – Žlab (70. Miler), Horký, Doubek, Strazzer – Shchetinin (87. Špaček), Kratochvíl (88. Levý).

SKUPINA B

Řepín – Pěčice 1:2 (0:1). Branky: 75. Zb. Štrupl – 5. a 60. Kiceluk. Rozhodčí: J. Svoboda. Diváci: 50. Řepín: Borecký – Slepička, Dvořák, Wurm, Horník – Merz (46. Werner), Jurčovský, D. Kratochvíl, Ryba (46. Salač) – Zb. Štrupl, Paloušek (Labuť).

FC Mělník – Rožďalovice 2:0 (2:0). Branky: 15. a 25. Jiskra. Rozhodčí: Kosina. ŽK: 1:1. Diváci: 120. Mělník: Zavadil – Kasal, Veltruský, Jonák, J. Vernek – Gabčo (85. Roušal), Moravec (75. Jakub Douděra), Žaba, Chorvát – Jiskra, M. Vernek (60. Elogeli).

Milovice – Lužec 2:0 (0:0). Branky: 55. L. Müller z PK, 70. Magada. Rozhodčí: Matoušek. ČK: 55. Šára (L). Lužec: Prislupský – D. Tauchman, Šára, M. Tauchman, Špánek – Lafek, J. Kučaba, Uher, Dohnal – M. Kučaba (80. Velický), Roučka (30. Levý, 75. Peroutka).

Kostelec – Pšovka 1:1 (0:0). Branky: 48. Doubek – 53. vlastní (Doubek). Rozhodčí: Kelner. ŽK: 2:0. Diváci: 100. Kostelec: Polman – Vostřel, Ondráček, Klíma, Hrubý – Doubek, Šimek, Novák, Urban – Subič, Pajkrt. Pšovka: Staněk – Žižka, Grabmüller, Krejčík, Olšiak – Šimandl, Chytil, Šťástka, Netolický (50. Hakl) – Lelek, Dvorný.

Záryby – Rejšice 1:7 (1:3). Branky: 29. Tesař – 50. a 64. Menčík, 9. vlastní (Reisinger), 52. Herman, 41. Bělík, 43. Kučera, 73. Falta z PK. Rozhodčí: Zikmunda. Diváci: 50. Záryby: Hádek – Reisinger, F. Šindelář, Schütz, Mikšovský – M. Šindelář, Tesař, Sedláček, Mareček – Krajíček (70. Kotek), Brabec.

Byšice – Vysoká odloženo pro nezpůsobilý terén.

KAREL HORŇÁK