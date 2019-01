Mělnicko – Ve znamení dalších střeleckých dostihů na dálku mezi fotbalisty Dolan a Všestud se neslo víkendové čtvrté kolo v B skupině III. třídy. O něco více se přece jen na soupeři opět vyřádili Dolanští, a tak nadále vedou tabulku rozdílem skóre před druhou Viktorií.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Oba vedoucí týmy našly ve víkendových zápasech třígólového střelce, Všestudům přispěl v Cítově (0:5) hattrickem Vaníček, Dolanům doma proti Dřínovu (7:1) pro změnu Vondra. Jeho tým rozhodl zápas v úvodní půlhodině, kdy se uklidnil dvěma brankami po kombinačních akcích. Ve druhém poločase favorit začal hrát na údržbu a hosté snížili z trestného kopu. To byl pro Dolanské signál, aby zapnuli na vyšší obrátky a přidali další branky.

S ohledem na dva vyloučené hráče z dvojnásob bolestivé porážky ve Všestudech se zmátořily Horní Počaply, i když Chlumín na jejich hřišti odehrál zcela rovnocennou partii. O třech bodech v ní domácí rozhodovali až po změně stran. Nejdříve z penalty a následně druhým gólem v utkání z kopačky Hanuše. Snaha hostí přinesla pět minut před koncem už jen snížení na konečných 3:2.

Poměrně vysoko se v tabulce, do které od začátku soutěže promluvil zatím jen dvakrát penaltový rozstřel, drží Jeviněves. Ta do zápasu na kralupském stadionu V Olších vstoupila nad očekávání a hned z prvního útoku vyrazila za třetí podzimní výhrou. Domácí poté, co neproměnili penaltu, se přece jen do poločasu dočkali snížení na 1:3, vstup do druhé části jim ale opět nevyšel. Druhý kralupský gól tak znamenal už jen korekci na konečných 2:5. Domácí tak prožili v součtu s prvním týmem nepovedený víkend. O další porážce béčka prý rozhodl už první poločas. V domácím bodovém výprodeji, dokonce druhém během dvou kol, pokračoval také druhý kralupský zástupce. Na Čechii museli po výprasku od Dolan skousnout tentokrát těsnou prohru 1:2 s Horními Beřkovicemi.

4. kolo: Vraňany – Zálezlice 6:2 (4:0) Blahoš 2, Tomáš Páko, Tibor Páko, Raichl, Frič – J. Šobr 2, ČK: 0:1, H. Počaply – Chlumín 3:2 (1:1) Hanuš 2, Trubička z PK – Linha, Vojtíšek, Cítov – Všestudy 0:5 (0:2) Vaníček 3, Stinka, Růně, ČK: Bláha – Švancara, Č. Kralupy – H. Beřkovice 1:2 (1:1) Růžička – Novák 2, Dolany – Dřínov 7:1 (2:0) Vondra 3, Holeček, Špička, Glac, V. Morávek – Kympl, ČK: Janůrek (D.), Kralupy 1901 B – Jeviněves 2:5 (1:3) J. Matějček, V. Matějček – Kysela 2, Kokšál, Macák, Duchoslav, Obříství – Sazená 4:1 (1:1) Hruška 2, Bauer, Šulc.