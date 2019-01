Mělnicko – Jen tři celky ve fotbalové III. třídě udržely stoprocentní bodovou bilanci i po druhém kole. Jsou jimi kralupská Čechie, Všestudy a Horní Počaply.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Kralupští se podruhé v řadě představili doma a ani proti Cítovu nezaváhali. Všestudy naopak čekal zápas plný nástrah v Zálezlicích, kde v loňské sezoně narazily. Tentokrát ale něco podobného neopakovaly a už na přestávku šly s dvoubrankovým náskokem. I když ve druhé části fotbal na mokrém terénu i dost bolel, tak třetí gól jim přinesl úplný klid.

Také Horní Počaply své první venkovní představení zvládly. V Mlékojedech to byli domácí, kdo ve skóre pouze dotahoval a nakonec marně. Příčinou mohl být i odklad nástupu „přestupové bomby" Startu Tomáše Ondráčka až na zápas ve Vehlovicích.

S opačnými výsledky než v úvodním kole odehrály vzájemný zápas Botafogo a Horní Beřkovice. Hosté opět lepící sestavu dávali porážku 3:1 za vinu trojici rozhodčích. Podle nestranných diváků, které oslovil Mělnický deník, ale nemohla být o „zářezu" řeč, snad jen (ofsajdové) postavení domácího střelce před prvním gólem prý bylo hraniční a těžké na posouzení. Hosté tento gól chvíli po změně stran smazali. Zkušení domácí se ale dostali zpět do sedla proměněnou penaltou.

Za prvními body ve vyšší soutěži měly nakrčeno Střezivojice. Vedoucí gól do sítě Obříství jim ale nakonec radost nepřinesl. Druhý poločas totiž nezvládly podle představ. Na rychlé vyrovnání hosté navázali v závěru, kdy jim k rozhodujícímu gólu pomohli sami domácí, jejichž odkop se od jednoho z hostů odrazil do branky.

Rušný zápas se hrál v Zárybech, kde se ukázalo jako klíčové vyloučení vehlovického brankáře Marka poté, co se chvíli před poločasem dostal do „křížku" s autorem domácího vyrovnání na 1:1 Mičincem. Do hostující brány musel útočník Vališ, který skóre otevřel. V oslabení pak Vehlovičtí zvládli ještě srovnat na 2:2, po dalších dvou gólech domácích už ale v závěru pouze snižovali na konečných 4:3.

2. KOLO: Střezivojice – Obříství 1:2 (1:0) Kupka – Hruška, Hovorka, Řepín B – Čečelice 6:2 (3:0) Dvořák 3, Goldstein, Hypša, Bláha – L. Černý, Taclík, Č. Kralupy – Cítov 7:1 (4:0) Paprňák 3, Seifert 2, Hubička, Všolák – Sochůrek, Mlékojedy – H. Počaply 2:4 (1:2) Hádek, Gerencsery – Supáček, Hanuš, Toman, Trubička, Záryby B – Vehlovice 4:3 (1:1) Mičinec, Školák, Krulich, Sedláček – Vališ, I. Přáda, V. Přáda, ČK: Marek (V.), Zálezlice – Všestudy 0:3 (0:2) Loškoski, Papírník, Baumruck, ČK: Vacek – Loškoski, Botafogo – H. Beřkovice 3:1 (1:0) Moták, Olšiak z PK, Neumann – Novák.