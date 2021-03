Není příliš obvyklé, aby jeden člověk správcoval ve dvou svým způsobem konkurenčních klubech… Necítíte se jako rarita?

Nikdy jsem to tak nebral. Vzájemné souboje třeba bývaly vyhecované, ale já mám na obou stranách spoustu kamarádů. Myslím naopak, že je to docela výhodné. S oběma hřišti si můžeme vzájemně pomáhat (kluby mají společnou mládež) a mám přehled o obou najednou.

Tréninky, zápasy, k tomu starost o trávník. Nejste na hřišti víc než doma?

Dá se to zvládnout, i když občas je to náročné. K tomu ještě dělám jako OSVČ.

Když je sezona, vidí vás vůbec doma? Co na to říkají?

(smích) Myslím, že čas si vždycky najdu. Přítelkyně je taky sportovec. Jako trenérka ve fitku to má podobně náročné. Dá se to.

Čistíte si při správcování hlavu z trénování?

Určitě. Když jste na sekačce a je hezký počasí… Jsem typ, který je rád celý den venku, na sluníčku. Přes léto si to užívám. S trénováním je to ale podobné. Fotbal hraji od svých mladých let. Ať teď ve Staré Boleslavi, nebo předtím v Brandýse jsou všechno super kluci. Takže paráda.

Jako trenér jste v Brandýse vedl divizní tým. Máte ještě nějaké vyšší trenérské ambice, než je současná I. B třída?

Nevím, jestli moje ambice jsou v tomto směru úplně vysoké, spíš ne. Když jsem odcházel z Brandýsa, nabízely se i trochu jiné možnosti. Ale za to, že jsem vzal Starou Boleslav, včetně toho správcování, jsem určitě rád. Kdyby přišla nějaká nabídka z divize, asi bych popřemýšlel. Jestli bych ji vzal, si nejsem úplně jistý.

Shodneme se, že I. B třída je pro Starou Boleslav asi optimální soutěž?

Myslím si to rovněž. Hráčů teď máme celkem dost, i když kvalita je samozřejmě trochu jiná než byla v Brandýse.

Na podzim jste ještě v jednom utkání vypomáhal přímo na hřišti. V padesáti klobouk dolů nastoupit proti dravcům…

Kádr už momentálně máme docela široký, takže už se jim do toho na hřišti necpu. V minulé sezoně jsem ale ještě hrál. Přišlo i vážnější zranění ramene a poprvé v životě jsem byl na operaci. Pak už jsem to nechával na klukách a hraji, jen když je potřeba. U mladých je dneska fotbal přece jen už více na druhé koleji, než tomu bylo za nás. Občas se to tedy sejde, že jsme na lavičce tři včetně mě.

Určitě ale chodíte za starou gardu…

Ano, ve Slavoji máme super starou gardu. Pan Vesecký se o to stará a domlouvá nám mraky zápasů. Přes léto hrajeme skoro každý pátek. Navíc se udržuji i tím, že s klukama i trénuji.

V současné době už téměř po půlroční pauze vám musí fotbal strašně chybět…

Chybí to hrozně a myslím, že úplně všem. I těm mladým, kteří o fotbal jinak nejeví takový zájem. Nejraději bychom se už sešli. Kluci chodí sami běhat. Modlíme se, aby to už co nejdříve skončilo.

Udržujete se rovněž individuálně? Napadá mě, že jako jeden z mála amatérů můžete v současnosti beztrestně na hřiště…

Chodím. V Brandýse teď máme i novou umělku, když skončím s prací, vezmu si i na chvíli míč. (smích)

S Brandýsem jste spojený asi nejvíc. Kde jste fotbalově působil předtím?

Začínal jsem v žácích v Kostelci. V dorostu jsem byl v Neratovicích, kde jsem si pak zkusil i druhou ligu. Museli snad tenkrát nastupovat povinně i mladíci do osmnácti let, já byl jedním z nich. Po vojně jsem tam byl už jen chviličku a přišel do Prahy. Se Střížkovem jsme se z divize dostali do třetí ligy, v té jsme pak válčili dobrých osm let.

To považujete i za vaše nejlepší období, na které nejraději vzpomínáte?

Určitě. Tam se mi dařilo. Dokonce na mě tenkrát přišla i nějaká nabídka ze Slavie. I jako obránce jsem dával hodně gólů. Měli jsme super partu. Všechno fungovalo. Třetí liga byla taky dobrá soutěž.

Pak už následoval Brandýs?

Ano. Zrovna letos mám výročí, do Brandýsa jsem přestupoval v létě 2001. Hrála se tam tenkrát divize.

Takže jste na Spořilově zažil i pád až do okresu…

Přesně tak. Dostali jsme se na úplné dno. To bylo hodně špatné. Nebyly peníze, nikdo s tím nechtěl mít nic společného. Byl jsem už tehdy hrající trenér a dávali jsme tým znovu do kupy. Skoro záhadným způsobem jsme se odrazili a pak už to jelo. Postupovali jsme pak čtyři sezony za sebou a zastavili se až v divizi.