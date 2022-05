Na nelahozeveském hřišti mimochodem nastoupili za „firemní“ tým hned dva exligoví hráči. Kromě už zmíněného Jana Vorla majitel Ivaru pozval také Horsta Siegla. Všenory pak proto, že právě odtud prý pochází a sponzoruje i tamní fotbal.

„Na mistrák kromě mě nikdo další nešel. Po těch sedmdesáti dopoledních minutách se mi příliš nechtělo. Nohy byly ztuhlé,“ přiznal Jakub Kučera, který právě z Všenor před čtyřmi roky do Dynama přestoupil.

Nabitějšího fotbalového programu pak rozhodně nelitoval. Do branky mu to padalo jedna radost – za podzimní čtyřkou Novému Strašecí zaostal pouze těsně. „Klukům, kteří byli vedle v hospodě, jsem povídal, že dám tři góly a budu za chvíli zpátky. A ono to vyšlo,“ smál se vyplněné předpovědi.

Z gólů na tři způsoby se pak určitě nejvíce vymykal ten poslední, který se po snížení soupeře navíc ukázal jako vítězný. „Při prvním jsem obešel tři hráče a dal to podél gólmana. Podruhé jsem napálil odražený balon pod břevno. A třetí byl přímo z rohu. Chtěl jsem to střílet na bránu a spadlo to na zadní tyči do šibenice,“ vylíčil, jak sezonní účet coby nejlepší střelec týmu zakulatil na rovnou desítku.

Náročný zápas celkově hodnotil jako spíše bojovný a vyrovnaný. „Nám těch posledních patnáct minut maličko docházely síly tím, že jsme měli jen jednoho zdravého hráče na lavičce. Ale nakonec jsme to bojovností zvládli,“ oddychl si mladší z bratrské dvojice na soupisce Dynama.

Stejně jako na podzim i nyní svou one man show ukončil poněkud chudší střelecké období. „Na jaře se mi zatím moc nedařilo, jestli jsem dal jeden dva góly. Mám k tomu ale nějaké asistence,“ ohlédl se dvaatřicetiletý ofenzivní hráč.

S výjimkou utkání s Prčicemi se ale na jaře vždy nějaký ten střelec Dynama našel, tým s nejlepší obranou tak od úvodního nezdaru ve Zdicích neprohrál. Sobotní čtvrtou výhrou v řadě se v tichosti přiblížil na dostřel čelu tabulky na pouhé tři body. „Jedeme teď do Vestce, tak uvidíme,“ vyhlíží duel s nebezpečným soupeřem. Tím je pro ostatní na jaře ale hlavně Dynamo…