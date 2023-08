V přípravě Jakub Pokorný zasáhl pouze do posledního ze tří přátelských zápasů, v prvním si totiž přivodil výron kotníku a musel po pár minutách střídat. Na první mistrák, na který se na Pšovce těšili o to víc, že rekonstrukcí prošel trávník i jeho jeho nejbližší okolí, byl zpátky.

Před poločasem pak vyrovnáním na 1:1 nastartoval obrat, který po změně stran završil na 3:1. Na výhru to ale nakonec nestačilo. V táboře hostů z Boleslavska se totiž našel ještě o něco produktivnější borec a po hattricku Zörklera se body dělily.

„Byli jsme lepším týmem na šance. Já jsem sice dal i se štěstím dva góly, ale mohl jsem dát minimálně čtyři,“ sypal si trochu popel na hlavu Jakub Pokorný. Ztráta dvou bodů z tak nadějného vývoje jej nemohla nemrzet. „Za stavu 3:1 jsem doufal, že už to dotáhneme. Po vyrovnání soupeře jsme měli ještě šance na vítězství,“ přidal další střípek, proč je bod na začátek málo.

Jak sám potvrzuje, po fotbalové stránce u něj není na startu další sezony nic nového. Krom toho, že přibyl další rok… „Fotbal mě stále baví. Snažím se chodit na každý trénink, pokud to jde, a dělat vše na sto procent. S každým tréninkem a hlavně zápasem už je to na těle znát, ale budu se snažit hrát co nejdéle,“ má jasno.

Že na hřišti patří do méně početnější skupinky zkušenějších borců, prý nevnímá. „Je nás tam více zkušených – Honza Studený, Dan Grabmüller… Navíc máme mladé, rychlé a běhavé kluky, kteří nás časem nahradí. Ale dokud to půjde, chtěl bych hrát,“ opakuje.

Vydržet se po boku mladších bavit fotbalem co nejdéle, je už prý jeho jedinou ambicí. Ty sportovní v podobě postupů, pohárů a medailí už má za sebou a rozhodně je nač vzpomínat. Všechny zažil v jediném klubu, lepší období i ta horší, jak už k fotbalu patří. „Je toho hodně. Určitě rád vzpomínám na postup v dorostu do kraje či postup do A-třídy v mužích,“ připomíná letitou a ne zas tak starou historii.

Ze Pšovky si pouze na podzim 2008 odskočil do tehdy divizních Ovčár. „To hostování mi dalo hodně fotbalových zkušeností,“ ohlíží se za krátkou epizodou. Proč vlastně nikdy později neměl ambice hrát výš? „V nejlepších letech jsem zároveň hrál i futsal, první ligu a na Mělníku to byl takový boom, že byl u mě futsal před fotbalem na prvním místě. Pak mě přibrzdilo zranění, kdy jsem musel na operaci a zpět se vrátil až po dvou letech, ale to už jen k fotbalu,“ připomíná své působení v Olympiku, kterému nadále fandí, ať už na dálku, či občas i přímo v hale.

I dnes má něco výš než fotbal, a sice rodinu. Oba jeho potomky už prý fotbal baví. O pokračovatele tak nejspíš nebude nouze. „Jeden už na Pšovce je, druhý půjde až za rok, i když už to na fotbale dávno zná. Samozřejmě budu rád, když u fotbalu zůstanou. Ale pokud budou chtít dělat něco jiného, budu to respektovat. Hlavně ať jsou zdraví, to je to nejdůležitější,“ přeje si na prvním místě…