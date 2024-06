„Finále se moc povedlo, šest-jedna, konec jak má být. Byla to jízda,“ shrnul později nejen dění na hřišti, ale i na své momentálně poslední rozlučce. „Hlásil jsem to vedení už před sezonou. Potřebuji si prostě dát pauzu. Na Pšovce budu nadále vedený. Když se to povede, tak si třeba někdy půjdu kopnout. Potřebuji se více věnovat rodině. Vždy jsem měl fotbal na prvním místě. Teď už je na čase, aby se to otočilo,“ objasnil své rozhodnutí čtyřiačtyřicetiletý zadák, který své nejlepší hráčské časy strávil v Ovčárech, s nimiž kopal i třetí ligu.

Co nabídnout měl jako hrající kouč i na úrovni druhé nejvyšší středočeské soutěže. Po úvodních dvou covidem nedohraných ročnících s týmem následně obsadil čtvrté, dvanácté a naposledy osmé místo. To lze v nahuštěné tabulce považovat za úspěch.

„V posledních třech kolech se nám povedlo devět bodů a nemuseli jsme záchranu nahánět v posledním zápase doma. S Bousovem už to bylo z obou stran v klidu. Přehráli jsme je. Hosté měli rovněž šance, ale my jsme byli produktivnější. Povedlo se to,“ vrátil se do utkání Jan Studený.

S odstupem času přiznal, že svou pozici nabízel k dispozici i v průběhu soutěže, kdy body tolik nepřibývaly. Přisuzoval to mimo jiné i skutečnosti, že se nedařilo doplňovat kádr novými hráči. Jan Studený věří, že s novým trenérem se mohou otevřít další možnosti, odkud by hráči mohli přijít.

A kdo tedy bude jeho nástupcem? Pokud by někdo sázel na Jiřího Kaisera, který po návratu z Všestud vypomáhal v roli asistenta, prohádal by. Na svůj budoucí tým už se byl v rámci jednoho z tréninků podívat Martin Frýdek. Vicemistr Evropy z roku 1996 naposledy v první části skončené sezony působil jako trenér v Sokole Kralovice v pražském přeboru. Předtím vedl v divizi Český Brod nebo ještě o soutěž výš Loko Vltavín a Kolín. V létě načne na Pšovce éru po Janu Studeném…