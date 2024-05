„Měli jsme jen jednoho gólmana, ten druhý měl problémy s kolenem. Domluvili jsme se, že když se něco stane, šel bych do brány já. Bohužel se to stalo, a tak jsem šel,“ popsal Jan Vetešník, proč padla volba právě na něj.

Ač s takovou variantou předem počítal, když nastala, byl to pro něj menší šok. „Hrklo ve mně,“ přiznal. „Když jsem ale hned chytil ten trestný kop z velkého vápna, tak už to bylo v pohodě,“ dodal čtyřiadvacetiletý fotbalista. O jedinou návštěvu sítě se mu až těsně před poločase postarala nechytatelná dorážka po rohovém kopu.

S chytáním přitom místní odchovanec nemá prakticky žádné zkušenosti. „Jako malý jsem se ve fotbale občas střídal v bráně, ale jinak nic. Když se trenér ptal, kdo případně do prány půjde, přihlásil jsem se,“ přiblížila libišská „desítka“, která góly hlavně dává nebo připravuje. V letošní sezoně poměrně úspěšně. S deseti přesnými zásahy je druhým nejlepším střelcem týmu.

Na druhý poločas se Jan Vetešník po příjezdu z béčka povolaného Davida Chládka vrátil do pole, konkrétně do záložní řady. „Byli jsme o jednoho hráče méně, takže to bylo náročné. Celý zápas jsme bránili a nakonec nám došly síly. Neudrželi jsme to,“ smutnil nad porážkou 2:3.