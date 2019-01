Mělnicko / Napravit si reputaci, nebo se v případě Dynama Nelahozeves udržet ve vítězné euforii. S takovým záměrem jdou do třetího jarního kola fotbalové celky z Mělnicka hrající vyšší soutěže.

Libiš - Řevnice | Foto: Martin Bouška

Divizní Ovčáry se udržely v čele, přestože v minulém kole kvůli nezpůsobilému terénu vůbec nehrály. Zápasový výpadek částečně nahradilo úterní modelové střetnutí s týmem Úval, i když ve druhém poločase hráče zahnala do kabin sněhová vánice. Domácí v té době vedli nad účastníkem krajského přeboru 5:0. Potěšitelné ale především bylo, že se v sestavě postupně objevili i rekonvalescenti, kteří utrpěli šrámy v zápase s rezervou Bohemians 1905. S největší pravděpodobností tak budou připraveni nastoupit i v neděli na hřišti osmých Horních Měcholup.

Nepovedený vstup do jara, kdy ze dvou zápasů nevybojovala ani bod a navíc nevstřelila gól, má za sebou Libiš. Nejen její trenér Havel ale věří, že by tým mohl prolomit střelecké trápení už v sobotu na hřišti jedenáctého Berouna.

Neratovice: jedna pohroma stíhá druhou

Úvodní jarní vítězství netrpělivě vyhlížejí také v A-třídních Neratovicích. Po remízách s týmy z popředí čekají svěřence trenéra Kafky třinácté Chocerady a hosté předem přiznávají, že bod by pro ně byl zlatý. Ani v Neratovicích ale není nálada tak příznivá, jak by se mohlo po kvalitním utkání v Polepech zdát. „Je to neuvěřitelné, ale během týdne jsou z mužstva trosky. Mráz natažený sval, Jiřího Pajkrta odvezla z tréninku záchranka, neboť mu vyskočila čéška z pouzdra při nekoordinovaném pohybu. V lepším případě natažené vazy, v horším přetrhané. Doubek pracovní úraz. Jeho těžce pohmožděná pánev si vyžádá nejméně tři týdny. Drahorád nenastoupí kvůli angíně. A to čekám, co se ještě stane do neděle,“ vyjmenoval citelné ztráty kouč Kafka.

Také oba zástupci Mělnicka ve skupině A se představí domácímu publiku. Příjemným překvapením jara je Dynamo. Po dvou výhrách bez inkasovaného gólu se tým vyhoupl až na sedmou příčku a do zápasu s FC Jesenice tak jde v roli papírového favorita. Hosté jsou aktuálně až dvanáctí. Pšovka před týdnem bezbrankovou remízou venku částečně odčinila úvodní domácí porážku od Lhoty. Sobotním soupeř je z kategorie silných, je jím třetí Nový Knín. PROGRAM ZÁPASŮ