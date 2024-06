„Nešlo o takový ten předvánoční úklid, ale o jasně zvolený směr a jeho postupné a trpělivé naplňování. Vše se teprve rozjelo a nějakých osm měsíců není zase tak dlouhá doba, aby bylo možno hodnotit výsledky dlouhodobějšího plánu, ale napříč klubem je jasně cítit cesta správným směrem,“ hlásí šéftrenér Radek Štrobl.

A pokračuje, že se změnilo téměř vše: od vedení tréninků, koncepce, práce s hráčkami, nálady, pojetí soustředění, filozofie a cílů výchovy hráček až po tréninkový areál. Ten Mělničanky našly v nedalekých Klech, kde nyní ženská část působí a místní je tu mají viditelně rádi.

„Realizační tým se pročistil a funguje jednotně,“ přidává Štrobl, zároveň ještě nejásá a ví, že po nelehkém začátku čeká klub těžké období, kdy bude nutné připravit všechny kategorie na nadcházející sezonu.

V následujících řádcích Radek Štrobl vlastními slovy zhodnotil skončenou sezonu jednotlivých kategorií a nastínil plány do budoucna:

close info Zdroj: Lucie Štroblová zoom_in Družstvo žen během domácího utkání s Libercem B Tým žen hrající ČFL skončil na šestém místě. Tabulka byla velice vyrovnaná a na třetí místo stačilo získat navíc čtyři body a na druhé ještě o další tři více. Ty pouhé tři body nakonec ženám chyběly k tomu, aby se utkaly v baráži o postup do druhé ligy s týmem Teplic. Tým žen splnil očekávání a herně se v průběhu sezony neustále zlepšoval. Individuálního úspěchu dosáhla v poháru Natálie Karhanová, která i přes celkem brzké vyřazení žen Hradcem Králové dosáhla v tabulce střelců na třetí příčku. Je tu i několik dalších hráček, které se skokově výkonnostně posunuly. Z nich bych jmenoval například veteránku Kláru Veselou a na jejím příkladu ukázal, že i starší generace může začít hrát moderní fotbal.

close info Zdroj: Lucie Štroblová zoom_in Družstvo druholigových dorostenek Tým dorostenek vstoupil do druhé ligy jako totální otloukánek a zcela jasný kandidát na poslední místo, o němž nebylo žádných pochyb. Holky měly problém se vůbec sejít k zápasu. Bylo pak krásné sledovat, jak partička holek, kterou někteří označili týmem „beznohých a bezrukých“, se postupně v průběhu soutěže stávala postrachem pro ostatní. Doplnila počty na hratelné, neustále se herně zlepšovala a byl schopna v jarní části ukázat svoje nabité fotbalové kvality i týmům, které to vůbec nečekaly. Při porovnání výsledků prvního a druhého zápasu se stejným soupeřem docházelo dost často k velkým šokům (např. 0:9 a následně 3:1). Každopádně juniorka, z poloviny doplněná o věkem teprve žákyně, ukázala, jak se dovede trpělivá a cílevědomá práce v celkem krátkém čase projevit ve hře. Nakonec se ode dna odrazila na dvanácté místo, které vzhledem k předváděné hře v jarní části je spíše „zklamáním“.

Žákyně a nově založená přípravka, a to jsou přesně kategorii, kde se v civilizovaných fotbalových zemích nezveřejňují výsledky. Nejsou pro trenéry důležité. Měřítkem jsou individuální schopnosti hráče a především učení důležitých návyků a jejich automatizace do hry. Výsledky slouží pouze k herní motivaci hráčů a k tomu, aby bylo vlastně na hřišti o co hrát, protože jedním z nejdůležitějších návyků je chuť vyhrávat. Sdělím tedy pouze jediné: Veškerá naše snaha se ubírá směrem vychovat ze svěřených dívek co nejlepší fotbalistky, které bude fotbal bavit a o něž se možná budou jednou zajímat slavné kluby. My se pak, doufám, budeme za pár let moci chlubit, že prošly našima rukama.

Co se bude dít v nadcházejícím čase?

Tým je stabilizovaný a naše snaha, tady v okolí Mělníka, se může začít ubírat směrem k budování skutečné základny pro dívčí fotbal, jakou bychom chtěli například pro své dcery.

Věcí k řešení je neustále dost a jednou z nich je doplnit kádry hráček v jednotlivých kategoriích pro příští sezonu tak, abychom mohli začít naplňovat nejen cíle správného vývoje hráčky po herní a osobnostní stránce, ale také sportovní cíle klubu. Dovolím si proto touto cestou předložit stručný a kompletní přehled možnosti pro Vaše fotbalistky, pokud se rozhodnete svěřit jejich nejen fotbalový vývoj našemu klubu. Je zde vše od přípravkového věku až do věku ženy-fotbalistky.

Nově máme přípravku a chceme ji udržet. Je to zlatý věk učení dovedností a návyků. Pokud tady odvedeme dobrou práci, v následných kategoriích se nám to bude již vracet, a vývoj hráček bude rychlejší a efektivnější. Budeme mít více času k učení herních i taktických dovedností. Počet tréninků, časy a další ještě budeme ladit i vzhledem k realizačnímu týmu. Každopádně tady si dáváme opravdu záležet. Je to nejdůležitější věk růstu budoucí hráčky. Realizační týmy pečlivě řešíme a snad se začneme i zde rozrůstat o skutečné osobnosti, které mají předpoklady a chuť pro tuto nevděčnou činnost. Ohlasy na naši práci jsou dobré a začínáme mít opravdu zajímavé nabídky.

close info Zdroj: Lucie Štroblová zoom_in Radek Štrobl, šéftrenér fotbalistek FK Mělník 1909 Mladší žákyně hrají standardně soutěž ve formátu 7+1, ale pokud budou již natolik vyzrálé herně i fyzicky, budou již souběžně se svojí soutěží nastupovat v soutěží starších žákyň. Starší žákyně příští sezonu vstoupí do soutěže formátu 10+1 a opět platí, že ty, které to budou zvládat, budou již také souběžně nastupovat v týmu dorostenek. Začátečnice a ty, které ještě formát 10+1 nebudou zvládat, budou nadále hrát formát 7+1. V žákovských kategoriích nemáme žádný sportovní cíl. Vše se bude zaměřovat na herní rozvoj hráček a jejich sebevědomí a profilování osobnosti. Kvalitní tréninky v kombinaci s co největší zápasovou praxí budou opět alfou a omegou jejich růstu. Doplňování starších kategorií je momentálně dáno početně úzkými kádry jednotlivých kategorií, ale i pokud bychom měli počty již dostatečné, chceme opravdu talentované hráčky citlivě posouvat s dosaženou kvalitou tak, aby to měly i nadále „těžké“ a jejich vývoj nebyl zpomalován nižší kvalitou, než je ta jejich. To je ovšem obsáhlejší téma, které zde nechci rozepisovat. Důležitým sdělením pro všechny hráčky a jejich rodiče je, že naši energii, kterou tomu obětujeme, chceme opravdu investovat pouze do hráček, které tzv. chtějí. To bude jediný důvod možné selekce napříč všemi kategoriemi, kterou si zatím nemůžeme ještě dovolit. Nechceme zde kroužek míčových her, ale opravdu tým dívek a žen, které fotbal milují, chtějí se v něm zlepšovat a chodí trénovat v maximální možné míře.

U dorostenek už máme i sportovní cíle. Momentálně hrajeme 2. dorosteneckou ligu, ale již v příští sezoně chceme zkusit, jestli jsme schopni posunout tým do nejvyšší soutěže. V případě neúspěchu cíl zůstává a budeme o něj s každou další sezonou znovu a znovu usilovat. Chceme hrát ligu. Chceme, aby dobře odvedená práce v nižších kategoriích měla pokračování a hráčky hrály v juniorském věku proti nejkvalitnějším soupeřkám a neměly tak zájem odcházet v době fotbalového učení ani do klubů, jejichž jména některým hráčkám a především rodičům způsobuje závratě.

Také zde platí při kvalitě hráček již v dorosteneckém věku možnost nastupovat pravidelně v soutěži žen. Pokud i zde obstojí, a jejich kvalita bude ukazovat ještě vyšší potenciál, mohou již v závěru dorostenecké kategorie vstoupit dokonce do nejvyšší ligové soutěže žen v rámci sdruženého klubu FCP – FK Mělník 1909. Je to celkem velký bonus pro opravdu talentované hráčky, který se nám díky spolupráci s týmem FCP naskytl. Souběžně s tím budou i nadále zasahovat do dorostenecké soutěže a mohou tak navýšit svojí herní praxi prakticky na možné maximum a tím se “vyhrát“. Při takto mimořádné herní praxi, s tím související dobrou fyzickou konstelací a zdravím je velký předpoklad, že hráčka dosáhne až na strop svých herních možností a tím získá i ona signál o tom, jestli je schopna hrát na nejvyšší úrovni.

U kategorie žen jsou již cíle důležité. A-tým FK Mělník 1909 je vlastně výkladní skříní celého klubu. Následující sezonou se ovšem stává až druhým týmem společného ligového týmu FCP – FK Mělník 1909. Dnes hrají ženy Mělníka ČFL a stejně jako u dorostenek je prvotní cíl doplňovat kádr o námi vychované hráčky a posunout se do druhé ligy. Vrcholem ideálního sportovního růstu hráčky bude vklouznout do nejvyšší soutěže žen co nejdříve a to přes již uváděný společný ligový tým. Zde je pak cílem mělnické části ligový tým maximálně posilovat tak, aby v lize obstál a byl nadále bonusem, motivací i vstupní bránou pro naše hráčky v jejich budoucí kariéře ve světě velkého fotbalu.