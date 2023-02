Jak nyní prozradil trenér A-třídního celku Daniel Kaplan, měl by se pětadvacetiletý hráč v nejbližší době na hřiště vracet. „S tréninkem pomalu začínám, to je pravda,“ potvrdil v rozhovoru pro Deník povoláním řidič, kterému dlouhou nucenou pauzu od fotbalu zpestřila šťastná životní událost. „Mám skvělou přítelkyni a osmnáctiměsíční dceru, která mi změnila svět,“ hlásí hrdě.

Po těžkém zranění byste se měl na Dynamu znovu zapojovat do přípravy. Co se vám přihodilo a jak na tom tedy momentálně po zdravotní stránce jste?

Zdravotně jsem na tom v rámci možností dobře. Přetrhl jsem si přední křížový vaz v koleni a zároveň jsem měl prasklý zadní roh menisku. Hráli jsme tehdy poslední přátelák před mistrovským utkáním a asi v páté minutě se mi v souboji podlomilo koleno… Teď už to je dobré a můžu se aspoň trochu hýbat, v rámci možností. Ze začátku to bylo jen o ležení, a to není nic pro mě. Mám před sebou poslední kontrolu u pana doktora a pak doufám, že už mě konečně pustí na hřiště.

Tak dlouhou pauzu jste asi od fotbalu asi ještě neměl, že?

To ne, nikdy. Dá se říct, že je to moje první vážné zranění, a ještě koleno, s tím jsem nikdy nemarodil. Maximálně nějaký výron kotníku, ale koleno mělo premiéru.

Na podzim 2021 jste ještě jedno utkání odehrál, loni na jaře pak ještě pár minut…

První úraz se mi stal 8. srpna 2021, kdy se mi podlomilo koleno. Marodil jsem s ním asi dva měsíce. Pan doktor mi řekl, že to koleno je v pořádku, že bylo jen vymknuté. Tak jsem tomu dal klid, chodil jsem na rehabilitace a do fitka to naposilovat. Doktor mi dal zelenou, že s tím můžu jít hrát. Tak jsem šel a to bylo to jedno utkaní, jak jste říkal… Odehrál jsem devadesát minut a v poslední do mě protihráč vletěl do souboje, to už mi koleno uskočilo úplně a musel jsem skončit. Po zápase mi koleno začalo otékat. Věděl jsem, že je něco spatně. Druhý den jsem jel do nemocnice a vyndali mi krev. Doktor říkal, že když je tam krev, tak to není dobré. Našel jsem si specialistu v Praze, který mi řekl, že to možná přetrhané není, že se mu koleno zdá pevné. Stejně mě raději poslal na magnetickou rezonanci, kde se ale nic nepotvrdilo. Tak mi poradil, ať koleno pořádně naposiluju a uvidíme co dál. Posiloval jsem to a zkoušel se hýbat, jenže koleno nebylo na sto procent. Šel jsem znovu na magnetickou rezonanci a tam už se ukázalo, že mam utržený přední křížový vaz. Na té první rezonanci jsem byl nejspíš moc brzy po úrazu a neukázalo se správně.

Následovala tedy operace?

Ano, operace předního křížového vazu a prasklého menisku – obojí mi dělali naráz 1. června.

Jak jste prožíval, když jste pak musel spoluhráče sledovat takovou dobu jen nadálku?

Je to strašné, nejradši bych byl s nimi na hřišti a hrál. Prožíval jsem to hodně, sleduji každý zápas, na domácí zápasy se chodím dívat a kluky podporovat aspoň z tribuny.

Co říkáte na to, jak Dynamo sezonu rozjelo? Po solidním začátku na tým dolehla asi nejen výsledková krize, v jednu chvíli to nevypadalo příliš dobře a samotný trenér říkal, že bude rád, když tým dohraje sezonu… V závěru ale přišly ještě dvě výhry a zdálo se, že tým je z nejhoršího venku…

Začátek byl hodně slibný, až jsem z toho byl překvapený, jak se klukům výsledkově daří. Je normální, že přijdou i výsledky, kde se klukům tolik nedařilo, ale věřím, že jaro odehrajeme kvalitně a na konci sezony budeme všichni spokojeni.

V Nelahozevsi jste od léta 2018, tedy už poměrně dlouho. Jste tam jinak spokojený?

Ano, je to už celkem dlouho, ten čas hrozně letí… Asi je to partou. Na Dynamu byla vždycky dobrá parta.

Z Libiše na volný přestup

Předtím jste prošel kluby jako Štětí, Velvary, Libiš, Meteor Praha. Kde to bylo nejlepší a proč?

Prošel jsem toho už celkem dost, to je pravda. To je strašně těžké říct, kde to bylo nejlepší, každý tým měl něco do sebe. Někde to byla dobrá parta, někde zase dobré zázemí, někde se mi zase víc dařilo, jinde jsem hrál víc, někde míň, strašně těžké hodnotit.

Jak konkrétně vzpomínáte na působení v Libiši? Patřil jste tam tehdy pod trenérem Pálkou mezi nejvíce vytěžované hráče a vstřelil v divizi i pět gólů…

Pod trenérem Pálkou jsem hrál dost, to bylo hezké období. Chodil jsem i někdy za béčko pomoc klukům. Měl jsem to tam rad.

Proč jste nevydržel déle a odešel na volný přestup do Velvar?

Oslovily mě Velvary, jestli bych tam nechtěl jít. Vedly tenkrát divizi a my furt prohrávali. Viděl jsme to jako krok dopředu jít do Velvar. Vedení se pak dozvědělo, že o mě mají zájem a začalo mi dělat problémy. Přitom jsem nikomu nic neslíbil, že definitivně přestupuji. To se mi nelíbilo, tak jsem šel pryč.

Ve Spartě s Kuchtou a spol.

V mládeži jste dlouhých dvanáct let patřil pražské Spartě. To muselo být skvělé období… Jak na to vzpomínáte?

Bylo to skvělé! Na Spartě jsem byl celé moje dětství. Měl jsem tam spoustu kamarádů a skvělých spoluhráčů. Na ty zážitky nikdy nezapomenu. Vzpomínám na to jedině v dobrém.

Byla šance se na Letné prosadit i do béčka či áčka? Proč to nakonec nevyšlo?

To asi ne. Skončil jsem v A-dorostu, dřív to bylo jinak, než je to teď. Dřív byla jen juniorka a pak áčko. A to bylo fakt daleko. (smích)

Kdo třeba na Letné patřil k vašim spoluhráčům?

Na Spartě byla spousta skvělých hráčů, ale kdo se třeba chytil v ligovém fotbale a já jsem s ním hrál, je Matěj Pulkrab, Michal Sáček, Tomáš Wiesner, Jan Kuchta, Filip Hašek, David Březina, Tomáš Cabadaj a další. S Pulkym, Cábou a se Sáčisem se bavíme dodnes.

Není v tomto směru, že jste prošel mládeží na Spartě, „pouhá“ I. A třída v pětadvaceti letech přece jen málo?

Ano, to je asi pravda. Teď je důležité se dát dohromady a ve fotbale pokračovat, mám ho rád.

Máte ještě nějaké fotbalové sny a cíle?

Fotbal mám rád a doufám, že mi zdraví bude držet. Chci se fotbalem bavit a je jedno, jakou budu hrát soutěž.