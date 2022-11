Jak se vám povedl hattrick s Vraňany? Góly jsem dal po skvělých přihrávkách. Na začátku jsme dostali rychlý gól, a i když se nám herně nedařilo, dokázali jsme to bojovností otočit. Můj první gól přišel po centru do vápna na Jirku Szena, který to vracel na hranici malého vápna na Davida Černého, a ten cíleně hlavičkoval na mě, já byl před malým vápnem, zpracoval jsem si to kolenem a vystřelil, přitom mohli oba zakončovat. Druhý gól jsem dal skoro z nulového úhlu pod břevno a poslední klasicky hlavou, kdy mě při krásném centru našel Pavel Palička.

Střílení gólů nebývalo v poslední době vaší hlavní náplní na hřišti, nebo máte v Čečelicích více možností si zaútočit?

Začínal jsem fotbal jako útočník, takže mě to dopředu vždycky táhne, ale v Byšicích jsem měl jiný úkol, tam bylo potřeba, abych hrál defenzivního středního záložníka. Kdežto tady si můžu dovolit útočit - než mi to trenér Jirka Kábrt zatrhne (smích).

Vzpomenete si, kdy naposledy se vám povedl hattrick?

Hattrick se mi povedl naposledy v roce 2011 ve Veltrusech, když jsem ještě hrál v útoku. Tehdy jsem dal myslím pětadvacet gólů v sezoně. Po postupu do I. B třídy jsem začal hrát na defenzivnějších postech a góly ubývaly.

V Byšicích jste se rozloučil červenou kartou v utkání v Libčicích, to asi není úplně ideální… Souvisel snad s červenou nějak i váš následný přestup?

To souhlasím, nečekal jsem, že je to můj rozlučkový zápas. Přestup s tím souvisel, byl to poslední impuls opustit áčko. V zápase padlo celkem pět červených karet a trenér mi napsal, že jsem zápas prohrál já. Ale nakročeno k tomu bylo už dlouho. Přes rok jsme měli s trenérem neshody a nehodil jsem se mu do hry.

Proto jste se tedy rozhodl odejít do svého teprve třetího klubu a vyměnit I. B třídu „pouze“ za okresní přebor?

Po zápase v Libčicích jsem se rozhodoval, jestli úplně skončím, nebo jestli zůstanu hrát v béčku, ale vypadalo to, že béčko by mohlo mít problémy, když bych tam hrál. Když by šli dva ze soupisky áčka, tak bych byl první, kdo by nemohl hrát. Další verze byla, že když nastoupím, tak z áčka už nikoho hrát nepustí. Nechtěl jsem klukům dělat problémy. Do toho přišla nečekaná nabídka z Čečelic, za kterou jsem rád, a vůbec pro mě nebylo rozhodující, že jdu o soutěž níž.

Byšicím odešla spousta hráčů už v létě, což je nejspíš i důvodem, že se jim v I. B třídě na podzim nedaří. Čím to podle vás je, že se tým prakticky rozpadl?

Podle mě je to špatnou komunikací trenéra s hráči.

Nezazlívají vám odchod v Byšicích? Na první pohled by se mohlo zdát, že jste nechal tým na holičkách…

Ona spousta lidí asi pořádně neví, proč jsem odešel, jak fanoušků, tak hráčů. Neshody s trenérem byly dlouhodobé. Nechtěl jsem je nechat na holičkách, nejsem typ, co opouští potápějící se loď, ale už se to nedalo. Jestli mi to mají za zlé, vlastně nevím, tam se všechno píše jen do skupiny na WhatsAppu. A z té mě trenér smazal hned po těch Libčicích. Na rovinu se neřeší nic. Ale samozřejmě, že mě to kvůli klukům z kabiny mrzí.

Počítám, že v Čečelicích jste celý tým znal. Jak jste zapadl do tamní kabiny?

V Čečelicích bydlíme a s většinou kluků jsem už hrál, jen jsem si musel zvyknout na ofenzivnější hru (úsměv). Dlouho jsem se nesetkal s tak bojovným týmem, jako jsou Čečelice. Za každého stavu, do poslední minuty se bojuje a podle mě místo v tabulce neodpovídá potenciálu týmu. Všechno to jsou skvělí fotbalisti. Věřím, že se nám bude dařit víc a víc. Popravdě jsem se trochu bál, jak zapadnu. Čečelice měly vždycky silnou partu, ale všechno to jsou úžasní kluci, začal jsem tady chodit dokonce do hospody (smích). Chodí se po každém zápase - ať po vyhraném nebo prohraném. Jsem tu moc spokojený.