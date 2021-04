„Zatím stále nevíme, kdy Kába cup proběhne. Jsme připraveni na finálový turnaj v neděli 27. června. Kvalifikace bychom sehráli v červnu, tentokrát ale o víkendech nebo ve všedních dnech odpoledne,“ nastínil jednu z možností organizační tým v čele s bývalým hráčem Sparty a patronem turnaje Jiřím Kabylem.

Připravené má i záložní řešení, pokud by pandemická situace podobné sportovní akce do letních prázdnin neumožnila. V takovém případě by se program turnaje, který vznikl na Mělnicku, posunul na konec srpna, nebo sváteční pondělí 28. září. „Sedmý ročník prostě letos odehrajeme,“ vzkázali pořadatelé.

Kromě odměn v podobě vstupenek na ligová utkání a dalších fotbalových cen mají připravenou i tradiční charitativní dražbu, jejíž hlavními lákadly bude podepsaný dres Patrika Schicka a rouška jeho trenérského šéfa v reprezentaci Jaroslava Šilhavého.