Návštěvy ligových zápasů, finále na hlavním stadionu Slavie v Edenu a pro vítězný tým opět zájezd na zápas německé Bundesligy… Loňské pokračování turnaje nesoucího jméno Jiřího Kabyla, bývalého hráče Sparty, dnes trenéra přeborové Lhoty a šéfa okresního fotbalového svazu na Mělnicku, nasadilo laťku pořádně vysoko. Se zaplněním startovní listiny tak pořadatelský tým v čele s Ilonou Válkovou opět neměl výraznější problém.

Pole účastníků tak i letos dalece přesáhne Mělnicko o nejbližší okolí, pro které byl turnaj původně určený. Na šest desítek týmů si v sedmi kvalifikačních turnajích zahraje o účast ve velkém finále. To se po dvouleté odmlce znovu vrátí do útulného sportovního areálu v Horních Počaplech a mělo by být opravdovým vyvrcholením soutěže.

„Čeká nás opět spousta sportu, zábavy a báječných cen. Vítěz se jako všichni předchozí podívá na fotbalové kabrňáky za hranicemi Česka. Určitě na hřiště přivedeme zase nějakou fotbalovou osobnost. Budeme také stále myslet i na potřebné, takže charitativní akci ani letos z programu finálového turnaje nevynecháme,“ slibuje ředitelka turnaje.

PROGRAM KÁBA CUPU

KVALIFIKAČNÍ SKUPINY

14. 5. Lhota (Kladensko): Lhota, Unhošť, Zlonice, Roztoky, Hředle, Hostouň, Beroun, Hřebeč, Králův Dvůr.

16. 5. Nespeky (Benešovsko): Nespeky, Sedlec-Prčice, Pravonín, Kunice, Hrusice, Průhonice, Soběhrdy, Divišov, Čechtice.

21. 5. Vojkovice (Mělnicko): Čechie Kralupy, Kralupy 1901, Libiš, Lužec, Veltrusy, Odolena Voda, Tišice, Velvary, Hovorčovice.

22. 5. Vrdy (Kutnohorsko): Vrdy, Červené Pečky, Jestřabí Lhota, Zruč n. S., Uhlířské Janovice, Sendražice, Golčův Jeníkov.

23. 5. Dolní Břežany (Praha-západ): Dolní Břežany, Jesenice, Psáry, Rudná, Loděnice, Roztoky, Vyžlovka, Hradištko, Dobříč.

29. 5. Pátek (Nymbursko): Pátek, Dobrovice, Luštěnice, Sadská, Milovice, Lysá n. L., Sporting M. Boleslav, Radim, Mn. Hradiště.

30. 5. Milín (Příbramsko): Milín, Nový Knín, Březnice, Cerhovice, Komárov, Žebrák, Rožmitál p. Tř., Podlesí.

FINÁLE

23. 6. Horní Počaply (Mělnicko).