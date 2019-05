Proč před lety napadlo bývalého ligového fotbalistu, později rozhodčího, předsedu OFS Mělník a dnes už nějakou dobu trenéra Jiřího Kabyla pořádat turnaj pro děti? A ještě takové, kteří nehrají ligové soutěže a fotbal pro ně znamená hlavně radost? „U nás na Mělnicku jsem viděl, že právě takových hráčů ve fotbale ubývá. Malých kluků a holek, kteří nehrají v nejšpičkovějších klubech, ale mají fotbal rádi a baví se jím,“ vysvětluje dnes trenér právě Lhoty.

Kába Cup je v kraji stále populárnější, kluby o účast v něm stojí. Letos se jich přihlásil rekordní počet – 63! Ty jsou rozděleny do sedmi skupin po devíti klubech. Nejlepších tři týmy postoupí do finálového turnaje v Horních Počáplech na Mělnicku a tam už na kluky i holky dýchne skutečně velká fotbalová atmosféra.

„Turnaj bereme jako zážitkový. Prvním zážitkem je, že děti nejdou v den turnaje do školy. Druhým zážitkem je finálový turnaj v Počáplech a loni na Slavii, kde se snažíme, aby se cítily aspoň chvíli jako ve velkém fotbalovém světě. Zvukař udělá show, při nástupu jim pustí znělku Champions League, natáčí je kameraman. Přijedou velké osobnosti – letos mi to přislíbili trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý a slávistický Jindřich Trpišovský. Loni přišel Pavel Kuka, předtím Pavel Vrba, Tomáš Rosický. Prostě se snažíme, aby vše mělo skvělou úroveň,“ vypráví Kabyl, který si paradoxně vystačí s malým realizačním týmem.

Pomáhá mu jen syn Jiří a ředitelka projektu Ilona Válková. K tomu samozřejmě fotbaloví nadšenci z menších klubů, v jejichž areálech se turnaje konají. „Ilona Válková přináší ženský prvek a jsem za to rád. Má dokonce výsadní právo udělení dvou divokých karet do finálového turnaje a vždy si vybere hlavně podle svého ženského citu, ne podle výkonnosti. Prostě ukáže na tým, který jí něčím zaujal, byl něčím sympatický,“ vysvětluje Jiří Kabyl.

Díky partnerům, kterými jsou kromě ochotných firem také FAČR, Středočeský krajský fotbalový svaz a OFS Mělník, se děti mohou těšit na skvělé ceny. A nejen ty z vítězných týmů. Pro všechny účastníky bude připraven zájezd na zápas Slavie do Edenu, kde slavný klub dává k dispozici přes tisíc lístků – celou jednu tribunu. „Se Slavií máme naprosto skvělé vztahy. Loni bylo dokonce finále na jejím stadionu, vytvořili nám tam dokonalé podmínky. Poskytli i kameru a velkoplošné obrazovky, mezi děti přišli borci Slavie Bořil a Sýkora,“ děkuje Kabyl.

Největším zážitkem je cena pro konečného vítěze. Tou byl dosud pětkrát v řadě zájezd na bundesligové utkání. Dvakrát to byla Hertha Berlín, pak Hoffenheim, Schalke a naposledy Lipsko. „Letos jsme to trochu změnili a uděláme dvoudenní zájezd do Salzburgu. Mají tam nejlepší rakouský tým, město je také krásné. Druhý tým také nepřijde zkrátka, ten vyhrává patnáct vstupenek na kvalifikační duel Česka s Anglií, na dalších cenách se ještě pracuje,“ usmívá se patron Kába Cupu.

A přidal ještě jiné zajímavosti. Třeba o doplňkových soutěžích, kdy mohou děti v poledních pauzách vyhrát trička, míče, trenéři pak pivečko. Nezapomíná se ani charitu. Šéfové turnaje najdou každý rok postižené dítě zhruba ve věku, v jakém jsou účastníci Kába Cupu. A snaží se pro ně vydražit dresy slavných hráčů. „Výtěžek dáváme na něco, co si dítě přeje. Loni to byl zájezd do Legorandu, předtím speciální pomocné kolo. Děti si při takové dražbě třeba uvědomí, že ne každý má štěstí a že není vždy důležité, kdo vyhraje fotbalový zápas,“ nabízí Jiří Kabyl i nesportovní, přesto silné momenty Kába Cupu. A přidává i úžasný moment, při němž mu šel mráz po těle. „V Počáplech jeden z tatínků vydražil dres za sedm tisíc, zaplatil ho, ale zároveň mne poprosil, zda bych ho nemohl vydražit ještě jednou. Takové věci vás vezmou za srdce,“ dodal patron turnaje.

A jak skončil první turnaj ve Lhotě, jehož se zúčastnily hlavně týmy z Kladenska, ale také Berounska a Rakovnicka? Z červené skupiny si zajistily postup Hředle (Rakovnicko), které za sebou nechaly i domácí výběr, modrou skupinu ovládla Unhošť tradičně dobře vedená Martinem Maxantem, jenž hrával roky úspěšně v Německu. A zelenou skupinu ovládla Hostouň, kde se mládeži věnují dlouho na vysoké úrovni a trenér Jaromír Boháč byl rád, že i s mladšími borčíky jeho tým nedostal ani gól. U Hostouně může být malérem jedině to, že pomalu celá obec fandí Spartě a teď pojede na Slavii…

Hned ve čtvrtek pokračuje Kába Cup turnajem v Nespekách (Benešovsko), příští týden ve Vojkovicích (Mělnicko), Vrdech (Kutnohorsko) a Dolních Břežanech (Praha-východ) a další týden v Pátku (Nymbursko) a vše zakončí klání 30.5. v Milíně.

Kába cup – I. turnaj Lhota

Výsledky základní skupiny: Roztoky-Cembit (4:1), Hřebeč-K. Dvůr (0:4), Hředle-Zlonice (1:0), Cembit-Lhota (1:7), K. Dvůr-Hostouň (0:0), Zlonice-Unhošť (1:5), Lhota-Roztoky (0:0), Hostouň-Hřebeč (6:0), Unhošť-Hředle (2:0).

Skupina A: 1. Lhota (2 b), 2. Roztoky (1 b), 3. Cembrit (0 b). Skupina B: 1. Uhnošť (2 b), 2. Hředle (1 b), 3. Zlonice (0 b). Skupina C: 1. Hostouň (2 b), 2. Králův Dvůr (1 b), 3. Hřebeč (0 b).

Výsledky z barevných skupin: Hředle-Hřebeč (5:0), Zlonice-Hostouň (0:4), Cembit-Unhošť (0:9), Lhota-Hředle (1:4), Roztoky-Zlonice (6:1), K. Dvůr-Cembrit (6:1), Hřebeč-Lhota (0:6), Hostouň-Roztoky (1:0), Unhošť-K. Dvůr (2:0).

Červená: 1. Hředle 1+3+3 b (7 b), 2. Lhota 2+3+0 b (5 b), 3. Hřebeč 0+0+0 b (0 b). Modrá: 1. Unhošť 2+3+3 b (8 b), 2. K. Dvůr 1+3+0 b (4 b), 3. Cembrit 0+0+0 b (0 b). Zelená: 1. Hostouň 2+3+3 b (8 b), 2. Roztoky 1+3+0 b (4 b), 3. Zlonice 0+0+0 b (0 b).

Do finále postupují družstva z prvních příček barevných skupin. Postupující: Unhošť, Hředle, Hostouň.