„Nečekal jsem, že se umístím takhle vysoko, a první řadě musím poděkovat všem, kteří mi dali svůj hlas,“ komentoval jednadvacetiletý univerzál své postavení mezi dvacítkou nejen českých borců. Ti zahraniční mimochodem všichni skončili až za ním. „Už jen být v nominaci s tak skvělými hráči a skončit dokonce před nimi, je neskutečná čest. Jsem za to velmi rád. Zároveň je to motivace dál pracovat a zlepšovat se,“ dodal autor čtyř gólů a dvou asistencí.

S futsalem Kalabis začal asi před třemi roky v Infernu Mladá Boleslav. Do Olympiku se dostal v listopadu 2019 přes svého fotbalového spoluhráče z Neratovic Jakuba Gombáše. V první sezoně nejdříve nastupoval na střídavý start za juniorský tým, kterému v celostátní lize pomohl ke konečné třetí příčce. Později na soutok přestoupil a v aktuální sezoně dostává příležitost nastupovat v prvním týmu. „Za důvěru bych chtěl prezidentu Šubovi a trenéru Němcovi poděkovat,“ neopomenul.

S osmým celkem průběžného pořadí nyní sahá po historicky druhé účasti ve vyřazovací části. „Pohybujeme na hraně play off, takže všichni věříme, že se nám to nakonec povede a postoupíme,“ uvedl Kalabis.

Stejně jako pro ostatní prvoligisty je i pro něj futsal momentálně jedinou a tedy dvakrát vítanou možností aktivního sportování. Fotbalové soutěže od ČFL dolů totiž kvůli pandemii už půlroku stojí.

„V této nelehké době, kdy nevíme, co se stane zítra, jsem rád, že můžu aspoň tímto způsobem sportovat. Že bych se takovou dobu připravoval pouze individuálně, si nedovedu představit. Nezbývá než věřit, že se postupnými kroky vrátíme do normálního života,“ říká k tomu odchovanec mladoboleslavského fotbalu, který do Neratovic přestoupil v létě 2019.

V běžné sezoně se pak snaží oba sporty skloubit. „Bývá to docela náročné, zvlášť když futsalový zápas máme v pátek večer a fotbalový v sobotu dopoledne, ale jsem ještě mladý a plný energie (smích), takže se to zvládat dá. Do obou zápasů jdu připravený na sto procent,“ ujišťuje ve velkém fotbale obránce.

Pořadí ankety: 1. Tomáš Jelínek (Rapid Ústí n. L.) 115 bodů, 2. Petr Starý (Žabinští Vlci Brno) 98, 3. Petr Výborný (Rapid Ústí n. L.) 83, 4. Martin Chroust (Žabinští Vlci Brno) 79, 5. Dominik Ostrák (Rapid Ústí n. L.) 77, 6. Jaroslav Pšurný (Žabinští Vlci Brno) 68, 7. Jan Kalabis (Olympik Mělník) 62, 8. - 9. Deco (Svarog Teplice), Yuri (FK Chrudim) 59, 10. - 11. Kamil Janouš (FTZS Liberec), Rennan (FK Chrudim) 52, 12. Adriano (Svarog Teplice) 50, 13. Václav Klímek (Helas Brno) 41, 14. - 15. Daniel De Sousa (Slavia Praha) 26, 14. - 15. Filip Vaktor (Slavia Praha) 26, 16. Pavel Caizl (Démoni Č. Lípa) 23, 17. Alemao (Svarog Teplice) 17, 18. Alexander Nedostup (Olympik Mělník) 15, 19. Bernardo (Sparta Praha) 12