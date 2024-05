/KAM ZA FOTBALEM/ Nuda rozhodně nebude. Fotbalový víkend přichází s další pestrou nabídkou zápasů. Ne všude se ale bude hrát podle původního plánu.

TJ Kly - FC Lobkovice (1:3). Hostující kapitán Radek Šmejkal v nastavení pečetil výhru úchvatným volejem z poloviny hřiště | Video: Luboš Kurzweil

Hned po Dynamu Nelahozeves B, o jehož postupu pochyboval delší dobu asi málokdo, získávají definitivu i Lobkovice a ST Všetaty/Čečelice, vedoucí celky třetí, respektive čvrté třídy ve skupinách A. Stalo se tak nakonec ještě před víkendem a bez fotbalového boje. Jak je to možné?

Soupeři obou lídrů Vehlovice, potažmo Kly B se totiž z venkovních zápasů vedení soutěží předem písemně omluvili s tím, že nedají své jedenáctky dohromady. Potvrzení kontumačního výsledku je v takových případech pouhou formalitou.

Ve trojce dosud neporaženým Lobkovicím stačilo s patnáctibodovým náskokem na druhý Hořín k návratu do přeboru uhrát doma proti Vehlovicím jediný bod. V lobkovickém táboře se právem chystali na velkou slávu - připravená je kýta i projekce derby pražských S. Jen ten náboj na hřišti bude tentokrát chybět, byť ne úplně. O alespoň částečnou fotbalovou zábavu se postará duel rezerv s Vysokou, který se narychlo podařilo přesunout z neděle na sobotu.

Společnému týmu Všetat a Čečelic by pak už primát neunikl, pokud by druhé Střezivojice v sobotu klopýtly s béčkem Mšena, nebo by v neděli sám prodloužil svou šňůru bez bodové ztráty o zápas s béčkem Kel. To se stane, ovšem ne zrovna atraktivním a vítaným způsobem.

A kam tedy o víkendu za fotbalem vyrazit?

Po tradičním „výživném“ sobotně-dopoledním předkrmu v rámci zápasů předních regionálních celků v divizi B budou mezi taháky určitě patřit dvě okresní derby v rámci krajské I. B třídy, v níž už začíná značně přituhovat ohledně četných sestupů do okresu.

V SOBOTU 11. KVĚTNA

Divize B: 10.15 Neratovice – Český Brod, Brandýs n. L. – Hřebeč

I. B třída B: 17.00 Lužec – Záryby

Okresní přebor: 14.00 Čečelice - Pšovka B, 17.00 Kostelec n. L. - Libiš B, Horní Beřkovice - Vraňany, Velký Borek - Mšeno

III. třída B: 17.00 Ledčice - Postřižín, Vojkovice - Cítov, Tuhaň - Č. Kralupy

IV. třída A: 17.00 Střezivojice - Mšeno B, Lobkovice B - Vysoká B

IV. třída B: 10.15 Sazená - Dyn. Nelahozeves B (hř. Uhy), 17.00 Dřínov - Dolany B, Uhy - Chlumín/Obříství, Nová Ves - PTZ Nelahozeves

V NEDĚLI 12. KVĚTNA

I. B třída B: 17.00 Všestudy – Mělník 1909

Okresní přebor: 17.00 Zálezlice - Vysoká, Tišice - Byšice, Řepín - Dolní Beřkovice

III. třída A: 10.15 Lužec B - Mlékojedy, 10.30 Liběchov - Mělník 1909 B, 17.00 Velký Borek B - Ovčáry, Dřísy - Hořín, Kly - Roma Mělník

III. třída B: 17.00 Hostín - Veltrusy, Horní Počaply - Chvatěruby, Dolany - Kralupy 1901 B

IV. třída A: 17.00 Mělník 1909 C - Byšice B, Nebužely – Spomyšl

IV. třída B: 17.00 Vojkovice B - Tursko, Jeviněves - Úžice