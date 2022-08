V jarním utkání v České Lípě se rozloučil s neratovickým dresem a k výhře dokonce přispěl vítězným gólem. V létě se ale útočník David Halbich do Arsenalu vrátil. V sobotu tak přijede v roli soupeře.

Po návratu do Lípy se autor pěti jarních gólů Neratovic střelecky znovu chytil. K pohárovým zářezům naposledy přidal hattrick do sítě Štětí. V Neratovicích se budou muset mít rozhodně na pozoru. Do stejného týmu zamířil i David Krčmář, bratr biatlonového reprezentanta ale jarní angažmá u Labe promarodil.

Druhý okresní zástupce v divizi se v sobotu vydá na dalekou cestu za nováčkem do Chebu. Z krajských tříd bude jediným, ale o to větším magnetem sobotní okresní derby I. B třídy. Mělnický FC si proti Byšicím zároveň odbyde premiéru na hřišti na Polabí.

Foto: Tristní start Mělnicka do I. B třídy. Premiéra zhořkla i nováčkovi

Sobota 27. srpna

Divize: 10:15 Neratovice – Česká Lípa

I. B třída: 17:00 Záryby – Hovorčovice, FC Mělník – Byšice

Okresní přebor: 17:00 Vysoká - Horní Beřkovice (hř. Vehlovice), Obříství - Dolní Beřkovice, Mšeno - Vojkovice, Kostelec - Tišice

III. třída: 10:15 Hořín - Mlékojedy, 17:00 Ovčáry - Vehlovice

IV. třída A: 17:00 Velký Borek B - Tuhaň, Střezivojice - Všetaty/Čečelice

IV. třída: B: 17:00 Postřižín - Dolany B, Chvatěruby - Uhy, PTZ Nelahozeves - Jeviněves, Úžice - Sazená, Nová Ves - Ledčice

Jenom okresní přebor? Řepka i tak vynadal drsně sudímu. A má stop

Neděle 28. srpna

Okresní přebor: 14:00 Vraňany - Pšovka B, 17:00 Velký Borek - Libiš B, Zálezlice - Čečelice

III. třída: 10:30 Liběchov – Cítov, 17:00 Dolany - Veltrusy, Horní Počaply - Řepín, Kly - Lobkovice, EMĚ Mělník - Kralupy 1901 B

IV. třída A: 13:30 Obříství B - Lobkovice B, 17:00 Lužec B - Dřísy, Byšice B - Roma Mělník, Mšeno B - Kly B, Nebužely – Spomyšl

IV. třída B: 14:00 Chlumín/Tuhaň - Čechie Kralupy, 17:00 Tursko – Hostín