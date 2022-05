Fanoušky Libiše čeká vrchol jara 4. června, kdy bude hřiště patřit oslavám devadesáti let od založení tamního klubu. Týden předtím budou držet týmu palce na dálku do Kutné Hory. Sokolové tam zahájí sérii duelů proti soupeřům z úplného dna tabulky a nějaký bodík ke klidu do zbylých kol by se rozhodně ještě hodil.

Nezvykle už dopoledne odehraje svůj domácí part mělnický FC. Zápas s Pěčicemi lze na soutoku spojit i s návštěvou oslav sta let motorsportu, jejichž centrem bude od dopoledních hodin mělnická náplavka, vrcholem pak odpolední exhibiční jízda do vrchu.

Meziokresní duely pak budou k vidění ještě v Kralupech, kde se na jaře neomylní domácí znovu mohou přiblížit vysněnému postupu, a v neděli i v Lužci a Velkém Borku.

V SOBOTU

Divize B: 10:15 Neratovice – Chomutov

I. A třída B: 10:15 FC Mělník – Pěčice

I. B třída B: 10:15 Kralupy – Líbeznice

Okresní přebor: 17:00 H. Beřkovice - Mšeno, Obříství - D. Beřkovice, Vojkovice - Všestudy, H. Počaply - Libiš B, Vraňany - Kostelec, Čečelice - Pšovka B

III. třída: 17:00 PTZ Nelahozeves - Veltrusy, Vehlovice - Cítov, Lobkovice - Hostín

IV. třída A: 13:00 Lužec B - Všetaty/Čečelice, 17:00 Byšice B - Roma Neratovice, Střezivojice - Mlékojedy, Tuhaň - Dřísy

IV. třída B: 17:00 Dřínov - Sazená, Ledčice - Jeviněves, Postřižín - Dolany B

V NEDĚLI

I. B třída B: 17:00 Lužec – Kosmonosy B, V. Borek – Holubice

Okresní přebor: 17:00 Tišice - Vysoká

III. třída: 17:00 Řepín - Kly, Dolany - Liběchov, EMĚ Mělník - Hořín, Zálezlice – Ovčáry

IV. třída A: 13:30 Obříství B - Spomyšl, 17:00 Nebužely – Mšeno B

IV. třída B: 14:00 Chlumín/Tuhaň - Uhy, 17:00 Tursko - Chvatěruby, Č. Kralupy - Úžice, Kralupy 1901 B - N. Ves