Na Dynamu a Pšovce se diváci mohou těšit na atraktivní jména v táborech soupeřů. Tým kouče Kaplana se po první sezonní porážce (1:2 s SK Rakovník B) pokusí o návrat na vítěznou vlnu proti Jílovišti.

Trenérem celku z Prahy-západ je bývalý kanonýr Sparty Horst Siegl. K dispozici má mimo jiné i bývalého reprezentanta a dnes předsedu okresního svazu Jana Rajnocha (m. j. Ml. Boleslav, Olomouc, Liberec, Slovácko). V týmu od letošního léta nastupuje po boku mladšího bratra Matěje. Rovněž on to dotáhl do nejvyšší soutěže, i když trochu jinak. V realizačním týmu Hradce Králové, aktuálního nováčka FORTUNA:LIGY, zastává funkci kondičního trenéra.

Poděbradský Slovan, který se v sobotu podvečer jako pátý v pořadí pokusí připravit o první body mělnickou Pšovku, v útoku spoléhá na exligového střelce Lukáše Mageru.

V sobotu

I. A třída – skupina A: Nelahozeves – Jíloviště

I. A třída – skupina B: Pš. Mělník – Sn Poděbrady

I. B třída – skupina B: Kralupy – Kosmonosy B (10.15), St. Boleslav – Hovorčovice (10.15)

Okresní přebor: Kostelec - Mšeno, Vysoká - Všestudy, Čečelice - H. Beřkovice, Vraňany - Obříství, H. Počaply - Vojkovice

III. třída: Hořín - Cítov (10.15), Ovčáry - Liběchov, Lobkovice - Řepín, Vehlovice - Dolany

IV. třída - skupina A: V. Borek B - Nebužely, Střezivojice - Obříství B, Roma Neratovice - Lužec B (hř. Lužec)

IV. třída - skupina B: Úžice - Jeviněves, N. Ves - Chvatěruby (13.00), Dřínov - Postřižín, Ledčice - Tursko

V neděli

I. B třída – skupina B: V. Borek – Lužec

Okresní přebor: Pšovka B - Libiš B, Tišice - D. Beřkovice

III. třída: Hostín - Veltrusy, Zálezlice - Kly, EMĚ Mělník - PTZ Nelahozeves

IV. třída - skupina A: Mlékojedy - Mšeno B (10.15), Dřísy - Všetaty/Čečelice, Tuhaň - Spomyšl (11.00)

IV. třída - skupina B: Dolany B - Uhy, Kralupy 1901 B - Sazená, Č. Kralupy - Chlumín/Tuhaň

Není-li v závorce uvedeno jinak, začínají zápasy v 17 hodin