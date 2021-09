Divize C: Libiš – Velké Hamry (10:15)

Utkání šestého kola I. A třídy se v kulisách víkendového vinobraní odehraje na mělnickém trávníku na Podolí. Domácí FC nečeká po osmibrankovém přídělu v Průhonicích nejspíš ani tentokrát lehký zápas. Soupeřem bude Sokoleč, která si minulou desítkou do sítě Jesenice zvedla střelecký průměr na více než šest gólů za zápas. V soutěži tímto číslem předčí i trojici zatím bodově stroprocentních týmů na čele tabulky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.