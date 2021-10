Divize C: Libiš – Poříčany (10:15)

/KAM ZA FOTBALEM/ K pikantnímu návratu se schyluje v rámci víkendového jedenáctého dějství ve fotbalové divizi. V roli soupeře zavítá do Libiše dřívější dlouholetý trenér Sokola a donedávna také předseda okresního fotbalového svazu.

