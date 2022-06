Prestižní souboj čeká na závěr divizní fotbalisty Neratovic, kteří si to v sobotu dopoledne rozdají v České Lípě v přímém souboji s domácím Arsenalem o druhé místo. To se při odhlášení některého z účastníků třetí ligy může stát za jistých okolností postupovým. Nejen proto by se z něj Neratovičtí jen neradi stěhovali.

"Chceme uhájit druhé místo a pokusit se být i nejlepším druhým týmem ze tří skupin," potvrdil trenér Neratovic Jiří Brunclík. Jeho tým je nyní stejně jako další stříbrní na šedesáti bodech, za českobudějovickým béčkem i Vysokým Mýtem ale zaostává v celkovém skóre.

Navíc má proti sobě podobně ambiciózního soupeře, který se rovněž netajil tím, že by soutěž rád vyhrál a postoupil. Oběma ale s definitivní platností od minulého kola vypálil rybník Most.

Domácí Arsenal s nejlepším útokem ve skupině ztrácí na Neratovice tři body a potřebuje tedy bezpodmínečně vyhrát, na podzim se to povedlo soupeři po výsledku 3:2.

„Bude to těžký zápas, s tím počítáme. Nebudeme kompletní, sezona je dlouhá, máme tam nějaké zraněné. Taktika je jasná, chceme vyhrát. A uděláme maximum, aby se to povedlo,“ slibuje Martin Jánošík, kouč České Lípy.

„Moc dobře víme, že hodně důležitých zápasů jsme prostě nezvládli. Pro kluky by měl být motivací fakt, že máme poslední šanci na to, skončit alespoň na druhém místě,“ zdůraznil. Že by to mohlo přinést postup, tím se příliš zabývat nechce. „Víme, že v éteru je možná nějaká možnost. Ale tohle neřešíme. Chtěli jsme být první, to se nepovede. Ale pokusíme se urvat to druhé místo. Pokud by to znamenalo postup, byl by to pro nás příjemný bonus,“ dodal.

V PÁTEK

IV. třída B: 18:00 Kralupy 1901 B - Postřižín

V SOBOTU

Divize C: 10:15 Libiš – Trutnov

I. A třída A: 17:00 Nelahozeves – Votice

I. A třída B: 17:00 Záryby – Divišov, Pšovka Mělník – Sokoleč

I. B třída B: 10:15 Kralupy – Velký Borek, 17:00 Byšice – Hovorčovice

Okresní přebor: 13:00 Tišice - Vraňany, Pšovka B - Vojkovice, 14:00 Mšeno - Čečelice, 17:00 Vysoká - H. Počaply, Kostelec - Obříství, Libiš B - H. Beřkovice

III. třída: 10:15 Hořín - Dolany, 11:00 Hostín - Řepín, 13:00 Liběchov – Kly, 14:00 Veltrusy - EMĚ Mělník, Zálezlice - Lobkovice, 17:00 Ovčáry - Vehlovice, Cítov - PTZ Nelahozeves

IV. třída A: 10:15 Mlékojedy - Obříství B, 17:00 Tuhaň - Střezivojice

IV. třída B: 14:00 Dolany B - Dřínov, 17:00 Uhy - Č. Kralupy, N. Ves - Ledčice, Úžice - Tursko, Chvatěruby – Sazená

V NEDĚLI

Okresní přebor: 17:00 Všestudy - D. Beřkovice

IV. třída: A: 17:00 Mšeno B - V. Borek B, Dřísy - Roma Neratovice, Byšice B - Nebužely, Všetaty/Čečelice – Spomyšl

IV. třída B: 17:00 Jeviněves – Chlumín/Tuhaň