Jedním z hlavních magnetů pak bude sobotní duel divize B. Do Neratovic zavítá první ze dvou dosavadních přemožitelů domácích v soutěži. Most se minulou porážkou žlutomodrých vyhoupl do čela. Tým trenéra Brunclíka věří, že se svými příznivci v zádech dokáže vedoucí příčku získat zpět. Poradit si ovšem bude muset s nejpevnější defenzivou, tým ze severu drží svůj průměr na méně než jedné inkasované brance na zápas.