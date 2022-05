Důležitá utkání se odehrají také v sobotu, a to především pro oba divizní reprezentanty Mělnicka. Neratovice hostí zachraňující se Slaný a do utkání znovu půjdou s vědomím výsledku hlavního konkurenta v boji o postup. Most totiž předehrává severočeské derby v Chomutově už v pátek večer. Odpověď na minulou porážku lídra se žlutomodrým naposledy příliš nepodařilo, a tak i oni mají co napracovat.