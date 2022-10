Kralupy 1901 a Dynamo Nelahozeves ve skupině A i Pšovka Mělník v béčku vstřelily ve středečním vložném kole I. A třídy v součtu jediný gól. S body to bylo o něco lepší – právě Dynamo si proměněnou penaltou sáhlo na tři a Kralupy po bezbrankové remíze připsaly jeden.

Navázat na čistá konta a zlepšit produktivitu směrem dopředu mohou oba týmy o víkendu znovu doma. V Olších se po rakovnickém SK představí další předešlý klub Jiřího Novotného – Vestec. V Nelahozevsi si budou muset nejspíš dát tentokrát velký pozor na kladenského „béčkaře“ Šnobla, který po hattricku Kralupům v týdnu ještě o gól vyšší kanonádou cupoval Nové Strašecí. Pšovka může dva venkovní zápasy bez gólové i bodové radosti odčinit doma proti poděbradské Bohemii.

Vlastňák, penalta, porážka… Pšovka si u pouti náladu příliš nezlepšila

Útlum, ani ne tak střelecký, by už nutně potřebovala ukončit Libiš, která v divizi uhrála z posledních šesti zápasů jediný bod. Proti béčku Admiry nejspíš povede cesta přes zlepšení výkonu směrem do obrany, byť ani za minulý výsledek 4:6, ale tentokrát ve prospěch Sokolů by se diváci určitě nezlobili.

Tři kola neporažené Neratovice se představí jen nedaleko za hranicemi mělnického okresu – ve Slaném. Jeho minulý zápas ve Štětí nabídl rovněž pořádnou divočinu, hosté z Kladenska vyhráli 5:4. Přijdou žně i tentokrát?

V SOBOTU 1. ŘÍJNA

Divize B: 10:15 Libiš – Admira Praha B

I. A třída A: 10:15 Kralupy – Vestec, 16:00 Nelahozeves – Kladno B

I. A třída B: 16:00 Pšovka Mělník – Boh. Poděbrady

I. B třída B: 16:00 Byšice – Všestudy, Lužec – Libčice, Záryby – Rejšice

Okresní přebor: 13:00 Dolní Beřkovice - Tišice, Vraňany - Mšeno, 14:30 Libiš B - Kostelec, 16:00 Vojkovice - Velký Borek, Vysoká – Obříství (hř. Vehlovice)

III. třída: 10:15 Hořín – Kly, 16:00 Lobkovice - Vehlovice, Veltrusy - Ovčáry

IV. třída A: 16:00 Tuhaň - Nebužely

IV. třída B: 16:00 Uhy - Ledčice, Dřínov - PTZ Nelahozeves, Postřižín - Chlumín/Tuhaň

Obrazem: Dynamu stačila na tři body penalta, v Kralupech se diváci nedočkali

V NEDĚLI 2. ŘÍJNA

Okresní přebor: 16:00 Horní Beřkovice - Čečelice, Pšovka B - Zálezlice

III. třída: 10:15 Mlékojedy - Cítov, 16:00 Kralupy 1901 B - Dolany, Řepín - Liběchov, Horní Počaply - EMĚ Mělník

IV. třída A: 16:00 Kly B - Velký Borek B, Lobkovice B - Spomyšl, Byšice B - Všetaty/Čečelice, Dřísy - Střezivojice, Lužec B - Mšeno B, Roma Mělník - Obříství B

IV. třída B: 16:00 Čechie Kralupy - Sazená, Hostín - Nová Ves, Dolany B - Úžice, Tursko - Chvatěruby