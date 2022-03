Adame, jak se vám povedla taková porce gólů a jak jste s tímto počtem spokojený?

S počtem gólů jsem hodně spokojený, před sezonou bych takové číslo určitě nečekal. S klukama máme super partu, rozumíme si na hřišti i mimo něj. Jsem rád, že jim mohu takhle pomoct.

Co vás vlastně před sezonou přivedlo zpátky do Sazené?

Právě kluci a parta. Bydlím tu a mám ke klubu blízko.

Znamená to tedy, že momentálně nemáte ambice hrát nějakou vyšší soutěž?

Momentálně mám i menší zdravotní problémy, které se se mnou táhnou už delší dobu. To byl také jeden z důvodů mého přestupu zpět. Určitě neslibuju, že v Sazené zůstanu až do důchodu.

Jak byste zhodnotil angažmá v Kralupech, za které jste nastřílel za jednu celou sezonu a dvě předčasně ukončené celkem 26 gólů?

Musím říct, že když jsem přicházel do Kralup, tak jsem měl z vyšší soutěže obrovský respekt. Přicházel jsem jako útočník, takže se ode mě očekávaly góly. Nakonec jsem hrál z kraje zálohy a díky mé rychlosti mi tato pozice sedla. S počtem gólů jsem nadmíru spokojený a řekl bych, že i v Kralupech se mnou byli spokojeni. Na Kralupy vzpomínám jen v dobrém. Trochu mě i mrzí, že to mezi námi skončilo.

Malá odbočka: Co vám říká jméno bývalého skvělého reprezentanta Ivo Knoflíčka?

Samozřejmě vím, o koho jde. Nikdy jsme se nesetkali, měl by to být vzdálený příbuzný. Měl jsem v minulosti nabídku do Slavie, tak jsem si říkal, jestli to nedomluvili on.

