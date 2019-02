Řepín /ROZHOVOR/ - Zbyněk Štrupl je rád, že si znovu zahraje v jednom týmu s bráchou.

FOTBALOVÁ DVOJČATA Zbyněk (vlevo) a Luděk Štruplovi v zimní přestávce řádila v okresní lize malé kopané. Na jaře si spolu po čase zahrají také ve „velkém“ fotbale. | Foto: Martin Bouška

S devíti přesnými zásahy se stal nejlepší podzimním střelcem Řepína. Odchovanec mělnického fotbalu Zbyněk Štrupl přesto není až tak spokojený, jak by se na první pohled mohlo zdát.

„Myslím, že to nebylo moc dobré. Dal jsem sice devět branek, ale vylepšila to až utkání s Tuchoměřicemi a v Zárybech. Spoustu šancí jsem nedal a také herně to mohlo být lepší. Z některých utkání jsem dobrý pocit neměl,“ říká sebekriticky útočník, který by si měl na jaře po čase opět zahrát v jednom týmu s bratrem Luďkem. Zkušený brankář se totiž stěhuje z Roudnice právě na Řepín.

Jak bys zhodnotil podzim celého mužstva?

Docela dobře. Po špatném začátku, kdy jsme měli po pěti kolech na kontě jen tři bodíky, je konečná bilance devatenácti bodů slušná, i když k záchraně to zdaleka ještě není.

Čím si vysvětluješ, že jste na venkovních hřištích dokázali bodovat až v posledním kole v Zárybech?

V Zárybech jsme nedostali gól. V ostatních zápasech venku jsme se potýkali se špatnými začátky, a nebo jsme nezvládli závěry utkání.

Od jara by měl za Řepín chytat tvůj bratr Luděk. Po jaké době si zahrajete v jednom týmu a kde všude jste spolu hráli?

Naposledy jsme spolu hráli na Mělníku a potom asi dva měsíce ve Velkém Borku, předtím jsme spolu samozřejmě prošli žákovskou a dorosteneckou kategorii na Mělníku. Pokud nepočítám zimní přípravy v Neratovicích a Roudnici, tak se v jednom dresu potkáváme asi po pěti letech.

Jak vůbec došlo k tomu, že se Luděk stěhuje do Řepína? Hrálo v tom nějakou roli, že tam už působíš ty?

Nějakou roli to určitě hrálo, ale spíše jde o dobrou práci řepínského výboru, ale každopádně jsem rád, že si spolu zase zahrajeme.

Radíte se spolu jako útočník s brankářem, jak vyzrát na protihráče?

Ne, to spolu neprobíráme.

Nějaké to hecování mezi vámi probíhá?

Takový to normální určitě, zvlášť, když třeba hrajeme proti sobě. Když pak jeden prohraje, tak si z něj ten druhý dělá srandu.

Máte za sebou víkendové soustředění. Jak náročný je trenér Vlk?

Náročný je dost, ale mě vyhovuje jako trenér i jako člověk.

Jak vzpomínáš na FC Mělník, kde jste oba fotbalové vyrůstali? Sleduješ dnešní dění na Podolí? Co říkáš na jejich cestu zpět do vyšších soutěží?

Rád vzpomínám na spoluhráče. Co se týká party, ta byla vždycky skvělá. Je hezké, když se potkáme, že si máme pořád co říct. Jinak fandím Dombimu (Roman Dombai) s mládeží, protože vím, jak je to v dnešní době těžké. On začínal úplně od nuly. Jinak je podle mě ostuda, že klub s takovou tradicí hraje pouze okresní přebor. Přeji jim, ať hrají co nejvyšší soutěž.

Ty sám trénuješ už pátým rokem A-třídní dorost Velkého Borku. Jak se to dá všechno stíhat a jak si dorostenci v současnosti vedou?

Zatím to jde. V práci si vyhovíme s bráchou a manželka mi to zatím toleruje. Po podzimu jsme na šestém místě, ale určitě to mohlo být lepší. Některé zápasy jsme vlastní lajdáckou hrou zbytečně ztratili.