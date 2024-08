„Asi trochu brzo na to je, ale nějaké zkušenosti s Tomášem Abrhamem už máme, snažíme se to klukům předat a zatím nám to vychází. Na tréninku kluci pracují dobře a uvidíme, jak to bude vypadat v nové sezoně,“ řekl po prvních týdnech přípravy sedmadvacetiletý Jiří Vokoun.

V rozhovoru pro web nejvyšší soutěže se přirovnal ke Zdeňku Slámovi ze Slavie. S týmem začali nejdříve „běžeckou“ přípravu, nyní už se věnují nácviku futsalových věcí. „Pilujeme všechno od začátku, systémy 3-1, 4-0. Uvidíme, jak se to všechno vyvine,“ uvedl Jiří Vokoun.

Při dlouhodobých zraněních Jakuba Sváty, Lukáše Lehnera a Dominika Šupa dostávají šanci nadějní junioři. „Vypadá to, že z naší loňské sedmnáctky a devatenáctky vznikne naše druhá čtyřka,“ nastínil Vokoun.

Ten zároveň potvrdil nedávná slova klubového šéfa Pavla Šuby, že cíle Olympiku budou tentokrát poněkud střídmější. „Ideální by byla top šestka, ale budeme realisti a chceme být do osmičky, zahrát si v play off. Tam se uvidí, koho bychom dostali.“

Příjemným překvapením byla pro Jiřího Vokouna výhra 6:2 nad Slavií ve druhém přípravném zápase. „Přiznám se, že jsem čekal těžší zápas. Slavia má také dost mladých kluků, poznávají se, stejně jako my. Zkouší se různé věci. Utkání splnilo to, co od toho každý očekával. Výsledek nejde přeceňovat.“

Za výhodu v nové pozici považuje přítomnost manažera Pavla Šuby, který už Olympik v minulosti sám trénoval. „Okřičí nám to tam, když budeme oba na palubovce. Zatím to funguje,“ pochvaluje si. Na otázku, zda bude z nejlepšího střelce základní části uplynulé sezony nejlepší trenér, s úsměvem dodal: „Takové ambice určitě nemám. Nemám ještě vlastně dokončenou ani tu správnou licenci. Plánuju určitě naplno hrát.“