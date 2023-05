Na stadionu v Žebráku se v úterý odehrál kvalifikační turnaj okresních výběrů fotbalistek do 11 let. Jeho vítězkami se staly hráčky OFS Kladno, které ve čtyřech zápasech neztratily ani bod.

Turnaj okresních výběrů fotbalistek do 11 let v Žebráku vyhrálo Kladno (v modrém). Zde jsou všechna družstva | Foto: Kateřina Smolíková

V Žebráku zahrálo výborně všech pět celků, které sem přijely, ale Kladeňačky byly nejlepší. Trenérky Ivana Vajcová a Eva Klárová se nejvíc potily v duelech s Příbramí a Prahou-západ, které jejich svěřenkyně vyhrály jen o gól. „Všechny týmy byly výborné a obzvlášť holky z OFS Příbram, ty nám daly strašně zabrat. Musím pochválit Elišku (Dragounovou) v bráně, která doslova čarovala,“ hlásil Eva Klárová.

Jí i Ivaně Vajcové se celkově vystoupení družstva líbilo. „Asi mohu mluvit i za Ivču, když řeknu, že jsme byly plné očekávání, jak to bude vypadat a upřímně jsme si netroufly něco očekávat. Moc mile nás ale překvapilo, jak holky začínají být pěkně sehrané. Na to, že většina spolu standardně nehraje, tak to na hře nebylo vůbec znát a holky šlapaly jako jeden tým,“ dodala Eva Klárová.

Výsledky: OFS Kladno - OFS Příbram 2:1, - OFS Praha západ 1:0, - OFS Mělník 4:1, - OFS Beroun 7:4

Sestava OFS Kladno: Nela Němcová, Eliška Dragounová, Nikol Horáková, Anna Rosenkranzová, Sofie Lamerová, Kristýna Červenková, Adéla Tomášková, Isabela Hlaváčová, Julie Ráčková, Eliška Kovaříková, Sarah Jílková a Sofie Anna Fialová.

Turnaj okresních výběrů fotbalistek do 11 let v Žebráku vyhrálo Kladno (v modrém).Zdroj: Kateřina Smolíková