„Rozhodli jsme se pro tuto pomoc po poradě vedení úseku mládeže, kde jsme se o tom bavili se šéftrenéry. Na sociálních sítích jsme to vyhlásili už 4. března,“ vysvětluje manažer mládeže SK Kladno Jakub Andrýsek. Kladenský fotbalový klub nabídl ukrajinským dětem, které uprchly z válkou zasažené země, bezplatné zařazení do vhodné věkové kategorie a zapojení do tréninků. Netrvalo dlouho a první zájemci se ozvali. První ukrajinský hráč se zapojil už v minulém týdnu, další by se měl přidat v těchto dnech.

„Jeden chlapec trénuje od pondělí s kategorií do devatenácti let. Potom nám ještě volal jeden tatínek, který mluví česky a přestěhoval sem rodinu. Jeho syn je ročník 2013,“ prozrazuje Andrýsek. Podle jeho slov první ukrajinský hráč mezi spoluhráče zapadl bez problémů a velkou roli nehraje ani jazyková bariéra. „Zatím absolvoval s kluky tři tréninky a postupně se aklimatizuje. Kluci v devatenáctce už jsou starší, takže je to bez problémů. Komunikují s ním anglicky a i on rozumí velmi dobře. Výhodou sportu navíc je, že spousta věcí jde okoukat,“ vysvětluje manažer mládeže.

Sparta pomáhá Ukrajině. Vybrala přes půl milionu a dětem zařídí tréninky

Kladenský SK je podle něj připravený do svých řad přijmout i další mladé hráče z Ukrajiny. Kapacity na to má. „Kdyby přišlo třeba dvacet dětí z jednoho ročníku, byl by to problém a museli bychom to řešit. Pak bychom třeba ty méně šikovné hráče přeřadili o ročník níže. Zatím nemáme představu, v jaké míře to děti využijí. Kapacity ale stále máme,“ potvrzuje Andrýsek. „Jednotlivé kategorie máme naplněné hodně podobně, pohybuje se to kolem osmnácti hráčů v ročníku. U přípravek je dětí trošku víc,“ dodává.

Prvotní myšlenkou je pomoct ukrajinským dětem smysluplně využít volný čas a přivést je v těžké době na jiné myšlenky. K tomu mají sloužit právě fotbalové tréninky. Klub se ale nebrání ani případnému dalšímu zapojení ukrajinských hráčů. „Stoprocentně to může pomoci i SK. Může to být impuls pro naše hráče, aby se s nimi chtěli poměřit. Zvýší se navíc počet hráčů na tréninku a tím i konkurence. Třeba se někdo z těch kluků rozhodne do budoucna zůstat v Česku a my v něm získáme kvalitního fotbalistu. Rozhodně to ale není primární účel. Chceme jim hlavně pomoct a trošku je zabavit v téhle nelehké době,“ říká Andrýsek.

Pomáhají ale i další kluby. Pro podobnou pomoc se rozhodli také v nedaleké Hostouni, kde mladým Ukrajincům nabízejí bezplatnou účast na trénincích. Prvoligová Sparta pak posunula tuto myšlenku ještě o trochu dále a klubovým autobusem přivezla z ukrajinských hranic mladé hráče týmu FC Minaj s jejich rodinnými příslušníky. V Česku jim zařídí ubytování, školní docházku i pravidelné tréninky.