Po třiceti minutách vedli o dva góly a vše nasvědčovalo tomu, že si ve druhém přípravném utkání dokráčejí pro druhou výhru. Ale nestalo se tak. Fotbalisté Kolína (ČFL) dobře rozehraný duel do vítězného konce nedovedli, na domácím hřišti hráli s Neratovicemi nerozhodně 2:2.

„Spokojený jsem s přístupem po kondiční stránce, kluci to dobře odběhali. Bohužel zápas pro nás skončil s nešťastnou tečkou, kdy jsme dostali vyrovnávací gól v posledních vteřinách, ale to fotbal přináší,“ uvedl trenér Petr Pavlík.

„I když je to příprava, tak chce člověk vyhrát každý zápas, ale víc než samotný výsledek nyní budeme řešit zranění Čapka, aby to nebylo nic vážného,“ dodal.

Kolín nastoupil do utkání bez několika opor. „Z různých důvodů chyběli Soběslav, Vondráček, Veselý, Hakl, bratři Sodomové. Jsou to hráči, na kterých to stojí. Bohužel nás kosí zranění, takže jsem měl do pole pouze třináct plnohodnotných hráčů, z toho byli tři kluci z našeho dorostenci. Samozřejmě na hře to bylo trochu znát,“ přiznal Pavlík.

V brance Kolína se představil nováček Adam Ordelt. „Přišel k nám na zkoušku z pražských Spojů,“ objasnil.

Čtvrté a poslední přípravené utkání odehrají Neratovice v sobotu 29. července od 10.15 hodin doma proti FK Králův Dvůr, dalšímu soupeři z ČFL.

Branky: 9. a 30. Jaroš - 60. a 91. Pavlík. Poločas: 2:0.

Kolín: Ordelt – Soukup, Štancl, Neuberg, Šnajdr – Milec – Snížek, Breda, Čapek, Slavík – Jaroš (Drobnyi, Koutský, Tichý).

